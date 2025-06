Marco Mengoni: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Marco Mengoni: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Nel 2025 Marco Mengoni è pronto a tornare sotto i riflettori con una serie di concerti negli stadi più importanti d’Italia. Questo tour sarà anche l’occasione per festeggiare i primi 15 anni di carriera dell’artista, che grazie alla sua musica ha conquistato i cuori di migliaia di fan in tutto il Paese e oltre. Scopriamo le date e la scaletta delle canzoni!

Marco Mengoni: le date del tour 2025

Il tour estivo di Marco Mengoni prenderà il via il 21 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro, per poi attraversare le principali città italiane, tra cui Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina, dove il tour si concluderà il 24 luglio. Non mancheranno inoltre, due date consecutive nello storico Stadio San Siro di Milano, rafforzando il legame tra l’artista e la città che più volte ha accolto le sue performance memorabili.

Ecco tutte le date del tour 2025 di Marco Mengoni:

21 giugno 2025 – Lignano, Stadio comunale G. Teghil

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

In autunno l’artista ha già in programma un nuovo tour che lo porterà ad esibirsi non solo in Italia ma anche in moltissime capitali europee. Ecco tutte le date:

8 ottobre – Torino, Inalpi Arena

12 ottobre – Milano, Unipol Forum

21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

24 ottobre – Bologna, Unipol Arena

28 ottobre – Firenze, Mandela Forum

29 ottobre – Firenze, Mandela Forum

2 novembre – Eboli, Palasele

8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

19 novembre – Ginevra, Arena

21 novembre – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22 novembre – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

24 novembre – Zurigo, Hallenstadion

26 novembre – Francoforte, Festhalle

27 novembre – Monaco di Baviera, Olympiahalle

30 novembre – Bruxelles, Forest National

1 dicembre – Utrecht, TivoliVredenburg

3 dicembre – Parigi, Salle Pleyel

5 dicembre – Esch-sur-Alzette, Rockhal

7 dicembre – Londra, O2 Forum Kentish Town

10 dicembre – Madrid, Palacio Vistalegre

La scaletta delle canzoni

Per quanto riguarda la setlist dei concerti, questa comprenderà sia le hit più recenti di Marco Mengoni che i suoi successi intramontabili. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: