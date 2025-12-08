Foto da urlo con lo smartphone: i 7 trucchi che nessuno ti ha mai detto

Fare foto perfette con lo smartphone non è difficile, basta conoscere questi trucchi e non abusare di alcune funzioni.

Se vi lamentate sempre perché le foto che scattate con lo smartphone non vengono come vorreste, potreste aver fatto qualche semplice e banale errore. Con i nostri trucchi, siamo pronti a scommettere che i vostri scatti sembreranno fatti da veri e propri professionisti.

Trucchi per foto perfette con lo smartphone

Al giorno d’oggi non serve spendere un occhio della testa per avere uno smartphone che faccia belle foto. Quasi tutti i cellulari dispongono di almeno due o tre fotocamere (principale, grandangolo e teleobiettivo), per cui prima di scoprire quali trucchi mettere in atto per scatti a prova di professionista è bene sapere su quanti e quali obiettivi si può fare affidamento. In ogni modo, quello che sfrutterete maggiormente è il principale.

Il primo trucco, fondamentale pure per i video, è pulire le lenti con un panno morbido (va bene quello che usate per gli occhiali, oppure in extremis il lembo di una maglia). Polvere, sporcizia e impronte digitali sono dannose, in quanto influiscono sulla nitidezza delle immagini. Altra accortezza importantissima è tenere le mani ferme mentre si scatta, tenendole vicino al corpo. Se proprio non ce la fate, appoggiatevi su una superficie stabile.

Attenzione alla luce e al punto di messa a fuoco. Se l’illuminazione è scarsa, attivate la modalità stabilizzazione, mentre se il punto di messa a fuoco scelto automaticamente dallo smartphone non è quello giusto, modificatelo manualmente.

Attenzione allo zoom e all’HDR

Per fare foto perfette da smartphone è importante pure utilizzare la griglia (3×3), che aiuta a comporre meglio lo scatto. Generalmente, il soggetto da immortalare deve essere posizionato lungo le linee o gli incroci della griglia. Rispettando questa regola, l’immagine risulterà più bilanciata e dinamica.

Attenzione allo zoom. Se il vostro cellulare ha un teleobiettivo usatelo con zoom a 2x o 3x, ma se non è presente non usate quello digitale. Piuttosto, avvicinatevi fisicamente al soggetto, così da mantenere la qualità della foto. Cautela pure con l’HDR (High Dynamic Range), che migliora i dettagli nelle zone chiare e scure, ma potrebbe rendere gli scatti troppo innaturali.

Se dopo aver usato i nostri trucchi le foto continuano a non convincervi, potete usare app di editing come Lightroom, Snapseed o VSCO, oppure chiedere aiuto all’intelligenza artificiale.