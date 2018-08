Come per incanto, la loro strepitosa bellezza sembra traduzione estetica della loro voce da sogno. Scopriamo le tre soprano dello strabiliante trio ‘Appassionante’!

Sono tre, tutte bellissime, bravissime e italianissime: un concentrato di fascino e sensualità misto a una voce da brividi che, insieme, fondono a formare incantevoli sonorità liriche. Non le conoscete? Ve le presentiamo in questo assaggio della loro realtà che ha stregato il pubblico in ogni angolo del pianeta, dall’Italia sino agli States…Il trio Appassionante non delude, e promette scintille ad ogni performance…

Trio Appassionante: chi sono?

Un trio tutto al femminile, composto da tre soprano che, a guardarle, sembrano davvero venute da un altro mondo: bellissime, come sirene di omerico ricordo, ma soprattutto bravissime. La scalata al successo è iniziata all’estero, in Germania, poi il tripudio in terra italiana. Difficile non innamorarsi di Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa.

Con la loro suadente vocalità incantano il pubblico e la critica internazionale, sulla cresta dell’onda in Europa e oltreoceano. Un talento, il loro, che potremmo definire ‘specchio’ trasversale dello Stivale: dal Lazio alla Puglia, passando per la Sardegna, il trio ha origini nella culla della cultura lirica nazionale.

Il loro progetto è nato a Roma, nel 2006, e da allora è stato un tripudio di consensi su scala globale. Complice, certamente, l’indiscutibile presenza scenica che le rende paragonabili a delle vere e proprie ‘sirene’…

Trio Appassionante: orgoglio del Centro-Sud

Senza timore di smentite, si può affermare che il trio Appassionante sia una sorta di collante artistico nel panorama canoro del Centro-Sud italiano. Si sono fatte notare per una rivisitazione di Nessun Dorma, di Giacomo Puccini, destinata a restare negli annali dell’opera per sempre. La loro peculiarità risiede nella geniale intersezione di musica lirica e leggera, tratto distintivo di una irripetibile caratura artistica.

Giorgia Villa è pugliese, la più giovane del trio, seguita da Stefania Francabandiera, laziale, e Mara Tanchis, sarda. Tutte super more, avanguardia di un rinnovato modo di fare musica, e tutte super sexy. Oltre che un piacere per l’ascolto, la loro presenza, senza ombra di dubbio, è un grande regalo per gli occhi!

Trio Appassionante: curiosità

Le tre soprano hanno inaugurato un proprio canale YouTube in cui condividono i filmati più suggestivi delle loro performance.

In televisione hanno preso parte allo show Matrix Chiambretti, nell’aprile 2018, riscuotendo notevole interesse e un mese prima hanno calcato il palco nell’intervallo della Partita Mundial, all’Olimpico di Roma.

Sono molto attive nella lotta alla violenza sulle donne, e prestano il loro volto (e le loro voci) a importantissime manifestazioni in tema di contrasto alle discriminazioni di genere.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/appassionante/