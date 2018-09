Trascorrere tempo con gli anziani allunga la vita (a loro e a te)

Trascorrere tempo con gli anziani porta benefici non solo a loro, ma anche a noi giovani. Ecco cosa è stato scoperto…

Gli anziani, solitamente, trascorrono la maggior parte del loro tempo in solitudine. Non per scelta, ma perché noi giovani siamo sempre presi da mille impegni che, spesso, ci portano a trascurare i nostri cari. Eppure sono le persone che potrebbero salutarci prima di tutti a causa della loro età avanzata, soprattutto perché conducono una vita senza nessuna presenza costante al loro fianco. Dovremmo portarli a cena fuori, a fare una passeggiata al parco, partecipare ad un evento che possa essere di loro piacere… tutto ciò basterebbe per allungargli la vita. A dirlo è proprio la scienza! Ecco cosa è stato scoperto…

Allungare la vita agli anziani

Secondo una ricerca condotta dall’Università della California, la solitudine influisce molto sulla psiche dell’uomo, specialmente in età avanzata. Proprio per tale motivo, gli anziani non dovrebbero mai e poi mai essere lasciati soli a vivere in completa solitudine e malinconia.

Lo studio ha preso in considerazione ben 1600 persone con età media di 71 anni analizzando fino in fondo il loro stile di vita. Dalla ricerca è stato rivelato che, nonostante avessero una condizione di salute stabile e simile tra loro, chi trascorreva una vita nella solitudine, il tasso di mortalità era superiore del 23%.

L’assistente geriatrica del Massachussets General Hospital, Barba Moskovitch, consiglia di essere più volenterosi a trascorrere del tempo con genitori e nonni in modo da portare nella loro vita maggiore gioia e serenità. Potremmo far vivere a loro anche delle piccole soddisfazioni quotidiane.

Difatti, gli anziani tendono anche a sentirsi un peso nei confronti della generazione di oggi, invece dovremmo essere proprio noi a dover dare loro il giusto supporto. Ciò porta benefici anche a noi, perché potremmo iniziare a vivere con un’altra prospettiva e percepire la vita come se fosse molto più duratura.

