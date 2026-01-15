Che cos’è il trapianto di capelli?

Il trapianto di capelli è un’operazione di chirurgia plastica applicata a persone con problemi di caduta dei capelli o diradamento, con l’obiettivo di ottenere una maggiore densità capillare e un aspetto simile a quello di un tempo. Il trapianto di capelli è un intervento di ricostruzione in cui i follicoli piliferi prelevati dalla zona della nuca del paziente (area donatrice) vengono trapiantati in una o più aree assottigliate o completamente prive di capelli.

I capelli hanno sempre avuto un ruolo importante sia per gli uomini che per le donne nel corso della storia. Il trapianto di capelli è il metodo più permanente ed efficace per le persone che desiderano ritrovare la propria autostima e il proprio aspetto precedente. Esistono due metodi principali sviluppati per il trapianto di capelli: l’estrazione di unità follicolari (FUE) e il trapianto diretto di capelli (DHI).

Trapianto di capelli Safir FUE

Il “trapianto di capelli” è un’operazione estetica che mira a spostare i follicoli piliferi prelevati dalla parte posteriore della testa, vicino alla nuca e resistenti alla calvizie, verso le aree interessate dalla caduta dei capelli, ripristinando così un aspetto sano della chioma. Questo metodo, chiamato FUE con zaffiro, è oggi il più efficace e affidabile.

Il trapianto di capelli SAFIR FUE è un’operazione che offre un aspetto naturale e forte ai capelli. Uno dei vantaggi più importanti del metodo FUE è la possibilità di ottenere la massima efficienza nell’area da trapiantare senza lasciare cicatrici nella zona donatrice.

A seguito delle oltre diecimila operazioni che abbiamo eseguito finora, è stato osservato che questo sistema offre i risultati più efficienti e naturali.

Il processo di trapianto inizia determinando la linea frontale naturale dei capelli e la massima densità possibile nell’area da trattare. Prima dell’operazione, il chirurgo rade l’area donatrice. Se necessario, può essere rasata anche la zona intorno all’area bersaglio.

Le unità follicolari vengono prelevate dall’area donatrice utilizzando uno strumento “punch” o la tecnica “punch manuale” e raccolte in un ambiente che ne mantenga la vitalità.

L’area da trapiantare viene preparata creando piccole incisioni. Successivamente, le unità follicolari vengono impiantate rispettando gli angoli di tali incisioni e la direzione di crescita dei capelli. È molto importante posizionare ogni unità follicolare con l’angolazione e la direzione di crescita corrette per ottenere un risultato naturale.

Metodo di trapianto di capelli DHI

Questo metodo è una versione simile al trapianto di capelli FUE. Le tecniche di prelievo sono le stesse e, in questo metodo, viene creata una combinazione efficace unendo le fasi di apertura dei canali e di impianto. In questo dispositivo speciale e sterile chiamato “Choi implanter pen”, le unità follicolari vengono sistemate con l’aiuto di pinzette e trasferite direttamente nell’area di trapianto.

Questa procedura è particolarmente preferita nelle aree con capelli esistenti. È un metodo affidabile che consente di massimizzare la vitalità dei follicoli e allo stesso tempo accelerare la velocità di recupero con un disagio minimo.

Quale metodo di trapianto di capelli è migliore?

Il passo più importante dopo aver deciso di sottoporsi a un trapianto di capelli è: quale tecnica dovrei scegliere?

Il metodo che sceglierai o che ti verrà raccomandato varia da persona a persona. Per questo motivo, puoi decidere insieme ai nostri specialisti in trapianto di capelli quale metodo sia il più adatto a te in base al grado della tua caduta, all’estensione delle aree diradate e alle tue aspettative.

Il trapianto di capelli femminile: ridare vita alla femminilità

Contrariamente a quanto si pensa, la perdita dei capelli colpisce anche le donne. Stress, squilibri ormonali, gravidanza o semplicemente genetica: le cause sono molteplici. Il trapianto di capelli femminile è quindi sempre più richiesto, soprattutto da chi desidera ritrovare volume e fiducia in sé stessa.

Le pazienti cercano soluzioni naturali, senza cicatrici visibili né lunghi tempi di recupero. Le tecniche moderne della Zeynep Metin Clinic permettono di impiantare gli innesti in modo strategico, rispettando la linea frontale femminile e la direzione naturale della crescita. L’obiettivo non è semplicemente aggiungere capelli, ma ridisegnare la chioma con delicatezza, per un risultato naturale e armonioso.

Quanti innesti sono necessari?

Il numero di innesti necessari per un trapianto di capelli varia da persona a persona. Innanzitutto, la quantità di innesti è direttamente proporzionale alle aspettative del paziente e alla salute dell’area donatrice. L’ampiezza e la dimensione della zona da trattare, così come l’adeguatezza dell’area donatrice, influenzano il numero di innesti. La determinazione del numero di innesti e la pianificazione dell’area possono essere effettuate solo tramite una valutazione da parte di medici specialisti. È sufficiente compilare il modulo di consulto gratuito per conoscere il numero di innesti necessari.

Il trapianto di capelli è un’operazione sicura?

Il trapianto di capelli è l’operazione più sicura tra gli interventi di chirurgia estetica. Considerando l’assenza di ricovero dopo l’intervento e la rapidità di recupero, il trapianto di capelli è una procedura con pochissime complicazioni. Grazie ai team specializzati nel trapianto di capelli della Zeynep Metin Clinic, puoi sottoporti a un’operazione confortevole e senza problemi.

Perché scegliere la Turchia e la Zeynep Metin Clinic?

La Turchia è oggi riconosciuta come la capitale mondiale del trapianto di capelli. Unisce competenza medica, tecnologie all’avanguardia e tariffe vantaggiose, attirando ogni anno migliaia di pazienti internazionali. Nel cuore di Istanbul, la Zeynep Metin Clinic si distingue per il suo approccio personalizzato e il supporto completo, dalla diagnosi al follow-up post-operatorio.

Ogni paziente beneficia di un’analisi capillare dettagliata, di un piano di trattamento su misura e di un’assistenza multilingue, incluso il francese. Il team della clinica, guidato dalla Zeynep Metin, pone grande attenzione nel garantire risultati naturali e duraturi, in un ambiente moderno e accogliente.