Tony Effe parla di Sanremo, Brunori, Jovanotti e Giulia De Lellis a “Stasera c’è Cattelan”: “Mi sentivo come Totti prima di un rigore”.

Tony Effe, ospite a Stasera c’è Cattelan, ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025, tra tensioni, critiche e aneddoti divertenti. Il trapper ha ammesso di essersi divertito, ma anche di aver vissuto momenti di forte stress. Scopiamo tutte le rivelazioni inedite del cantante.

Gli aneddoti più curiosi di Tony Effe al Festival di Sanremo

Il cantante ha rivelato: “Mi aspettavano al varco, lo sapevo. Ho portato ‘Damme ‘na mano’ per me stesso, senza aspettarmi che la gente mi capisse“.

Durante la sua settimana sanremese, l’attenzione dei fan è stata travolgente: “Mi chiedevano foto e video anche 30 secondi prima di cantare. Io stavo come Totti davanti a un rigore” ha rivelato.

Poi non è mancato il racconto della gaffe con Brunori Sas. Questo è stato uno degli episodi più curiosi raccontati da Tony Effe sul suo incontro con Brunori Sas. Il trapper ha confessato di averlo scambiato per il celebre direttore d’orchestra Beppe Vessicchio: “Sono stato ignorante, ma nessuno mi ha avvisato“. Solo in seguito ha scoperto la carriera di Brunori, ammettendo di esserne rimasto colpito.

Il supporto di Jovanotti e la chiamata mancata di Renato Zero

Tony Effe ha rivelato di aver ricevuto il sostegno di Jovanotti, un’inaspettata approvazione che lo ha sorpreso: “Io non supporterei Tony Effe, invece lui sì” ha detto.

Un altro grande della musica, Renato Zero, lo ha cercato telefonicamente, ma il trapper ha ignorato le sue chiamate perché era in palestra. “Poi l’ho richiamato e mi sono scusato” ha raccontato ridendo.

L’intervista si è conclusa con un focus sulla sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Tony ha ammesso che per lui è una relazione impegnativa: “Non ho mai dovuto rendere conto a nessuno, nemmeno a mia madre“. Ma c’è un dettaglio che lo ha sconvolto: “Giulia non aveva mai visto Harry Potter! L’ho costretta a guardarlo e ora ne è innamorata” ha raccontato il trapper.