Truffa ai danni dei fan del Grande Fratello: raccolti oltre 5 mila euro per aerei a Tommaso Franchi, ma i soldi sono spariti.

I fan di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello, sono stati vittime di una truffa. Una persona, fingendosi organizzatore di una raccolta fondi per inviare aerei con messaggi di supporto al gieffino, è scomparsa con oltre 5 mila euro senza mai far decollare alcun velivolo. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

Lo staff di Tommaso Franchi denuncia la truffa

La vicenda è stata resa nota dallo staff di Tommaso Franchi, che ha pubblicato un comunicato ufficiale sui social. Secondo quanto riportato, il responsabile della raccolta fondi avrebbe gestito i pagamenti attraverso piattaforme come PayPal e PostePay, per poi dileguarsi senza lasciare traccia.

Il team del giovane senese ha voluto avvertire i fan tramite un post su Instagram, spiegando che le amministratrici dei profili ufficiali di supporto hanno già preso provvedimenti, coinvolgendo avvocati e forze dell’ordine per cercare di recuperare il denaro sottratto.

“Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole” scrive lo staff. “Siamo venuti a sapere che il signor Valerio Antonio Mastroleo, Admin del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di 5200 euro, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti” si legge.

Tuttavia, la restituzione dei fondi dipenderà dalla disponibilità dei circuiti di pagamento e dalle azioni legali intraprese dai singoli donatori.

L’appello dello staff di Tommaso

Lo staff ha invitato tutti i sostenitori di Tommaso a segnalare il profilo del presunto truffatore, per evitare che altre persone possano cadere nella stessa trappola.

Questa vicenda accende ancora una volta i riflettori sui rischi delle raccolte fondi online, specialmente in contesti legati ai reality show come il Grande Fratello. Ogni anno, infatti, i fan dei concorrenti organizzano iniziative simili per dimostrare il proprio affetto, ma purtroppo non mancano i malintenzionati pronti ad approfittare della loro buona fede.