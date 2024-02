Tomaso Trussardi, furibondo, attacca Chiara Ferragni su Instagram: “Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni…”

Non si placano i rumors sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, e intanto vengono messe in mezzo anche terze persone, tra cui Tomaso Trussardi. Secondo alcune voci ci sarebbe qualcosa tra l’ex marito di Michelle Hunziker e l’influencer. Tuttavia, la voce è stata presto smentita dal team della Ferragni.

La smentita, tuttavia, non è stata molto apprezzata da Trussardi che ha voluto dire la sua pubblicando sulle storie di Instagram le prove di una conoscenza professionale che dura da molti anni. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni: le voci sulla presunta relazione

Negli ultimi giorni sono circolate voci su un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. Il flirt è stato presto smentito dal team dell’imprenditrice digitale. Infatti, il team dell’influencer ha presto chiarito che i due “Non si conoscono nemmeno”.

Chiara Ferragni

Tuttavia, il modo in cui la Ferragni ha liquidato la questione non è piaciuto a Tomaso Trussardi, che ha voluto dire la sua notando che nelle dichiarazioni fatte dalla moglie di Fedez c’era un’affermazione non vera.

Tomaso Trussardi contro Chiara Ferragni: la risposta sui social

A Tomaso non è piaciuto il commento del team della Ferragni, e ha voluto dire la sua pubblicando un post sulle storie di Instagram.

“Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi…). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta (circa 4 anni fa)” scrive Trussardi.

L’ex marito di Michelle Hunziker ha poi precisato: “Debbo dire ci sia sempre stato un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con “non lo conosco neanche” è riduttivo e offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione”.

Infine, il commento termina con una frecciatina: “Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno… non ne combinano una giusta”.