Lettera da fratello maggiore da parte di Tiziano Ferro a Sangiovanni dopo l’annuncio del giovane artista di uno stop alla sua musica.

Lo stop annunciato da Sangiovanni alle sue attività musicali a causa di un “disagio” hanno portato diversi fan e anche colleghi del ragazzo a mandare un po’ di affetto e sostegno all’artista. Anche Tiziano Ferro ha scelto di scrivere un lungo messaggio per il giovane nel quale ha descritto la situazione vissuta, a quanto pare, anche da lui in passato.

La lettera di Tiziano Ferro a Sangiovanni

Tiziano Ferro

Commentando il post social di Sangiovanni, come detto, Tiziano Ferro ha voluto mandare al ragazzo un importante messaggio d’affetto spiegando anche ciò che lui stesso, in prima persona ha vissuto in passato.

“Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post”, ha detto.

“Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: ‘Non lasciare siano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai’”.

Il cantante di ‘Rosso Relativo’ ha poi concluso la sua lettera al giovane artista: “Quindi, ecco, sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto. Prenditi il tempo del quale hai bisogno”.

Di seguito anche il post Instagram di Sangiovanni dove si può apprezzare il lungo messaggio di TZN:

Lo stop di Sangiovanni: album e concerto rimandati

Nelle scorse ore, come detto, Sangiovanni aveva annunciato lo stop alle sue attività musicali. Una pausa dovuta alla mancanza di energie fisiche e mentali. Non un addio totale, ovviamente, al mondo della musica.

In questo senso, il ragazzo aveva spiegato di voler rimandare l’uscita del suo album ‘Privacy’ e, allo stesso modo, di dover cancellare e spostare anche la data del concerto ad Assago del prossimo 5/10.

Una scelta che sicuramente ha fatto storcere il naso ai suoi seguaci ma, allo stesso tempo, che ha generato in loro grande sostegno per il giovane artista. La speranza è che possa tornare in gioco molto presto.