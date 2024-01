Tiziana Panella ha voluto fare una commovente dedica al suo compagno, Anthony Acconcia, che è stato ricoverato in cardiochirurgia.

Tiziana Panella è tornata al timone di Tagadà, lo show mattutino di La7 e, nelle ultime ore, ha rivolto un commovente pensiero al suo compagno Anthony Acconcia, che si sarebbe trovato a combattere contro alcuni gravi problemi di salute.

“Ero occupata in un altro luogo, accanto al compagno della mia vita. Ero occupata in una battaglia difficile, difficilissima”, ha dichiarato all’inizio della puntata, e ancora: “Sarà una strada lunga, molto faticosa e che però i giganti come lui non temono”. E ancora: “non si lasciano spaventare”.

Tiziana Panella torna a Tagadà dopo un periodo d’assenza pic.twitter.com/804r19iiSD — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) January 15, 2024

Tiziana Tanella: la malattia del compagno

L’ultimo periodo è stato particolarmente delicato per Tiziana Panella, che è sempre rimasta accanto al suo compagno Anthony Acconcia, colpito probabilmente da un grave problema al cuore. I due hanno sempre vissuto con riserbo la loro unione, ma di Acconcia è noto che svolga la professione di manager e di politico.

Durante il suo ritorno a Tagadà, Tiziana Tanella ha rivolto un pensiero ai medici che si sono presi cura di lui in ospedale e ha affermato: “Dal primario ai chirurghi straordinari ai medici, fino alla fisioterapista, che era un angelo coi capelli rossi che si muoveva come un sergente dal reparto alla terapia intensiva”. E ancora: “Lì dentro ci sono persone straordinarie che con senso del dovere, dedizione assoluta e senso di umanità ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza.