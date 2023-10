Il Tiktoker bolognese Vincent Plicchi si è ucciso nella sua casa di Bologna mentre era in diretta su TikTok.

Il TikToker Vincent Plicchi, di 23 anni, ha deciso di togliersi la vita in maniera tragica e durante una diretta su TikTok. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno fatto sapere – stando a quanto riporta La Repubblica – che Plicchi potrebbe esser stato vittima di cyberbullismo. Al momento sulla vicenda non sono emerse ulteriori informazioni e le forze dell’ordine stanno svolgendo le dovute indagini sul caso.

TikToker 23enne si suicida in diretta: i dettagli

Il mondo del web è sotto shock per la scomparsa di Vincent Plicchi, 23enne Tiktoker che si è tolto la vita mentre era in diretta sul famoso social network con alcuni coetanei. Sulla vicenda al momento stanno indagando le forze dell’ordine e non è dato sapere di più. Stando a punto riporta La Repubblica, il 23enne bolognese era un cosplayer appassionato di Cod (il videogioco americano Call of Duty) ed era conosciuto con il soprannome di Inquisitor Ghost.

Le forze dell’ordine si starebbero concentrando su un presunto caso di Cyberbullismo di cui potrebbe esser stato vittima il ragazzo, ma sulla questione non sono ancora emersi particolari. Al momento – stando a quanto riportano i principali quotidiani in merito alla vicenda – qualcuno tra i coetanei che erano in diretta con la vittima avrebbero allertato il 118, mentre suo padre avrebbe cercato di soccorrerlo rompendo una finestra.