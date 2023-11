Prosegue la corsa contro il tempo per cercare di trovare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, spariti nel nulla lo scorso sabato.

Da giorni stanno continuando incessantemente le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi dopo aver avuto – sembra – una discussione. I due hanno cenato insieme in un McDonald di un centro commerciale prima di far perdere le loro tracce. Stando a quanto riporta l’Ansa, la scorsa notte l’auto di Filippo Turetta sarebbe stata ancora in movimento.

“La vettura che sabato notte è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata intercettata un’ultima volta ancora ieri notte, in uscita o in entrata, da un varco elettronico targsystem in una zona dell’alta provincia di Belluno. Finora tuttavia gli accertamenti in quell’area non avrebbero portato a risultati”, ha fatto sapere l’Ansa.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: le ricerche

Gli investigatori continuano a cercare con sempre maggior frenesia Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi ormai da 3 giorni. Nelle scorse ore i genitori dei due ragazzi hanno rilasciato due appelli affinché i due tornino a casa, e intanto sembra che l’auto di Filippo sarebbe stata registrata dalle parti di Belluno. Al momento non è dato sapere esattamente cosa sia accaduto tra i due durante il loro incontro di sabato scorso, ma un testimone avrebbe affermato di averli visti discutere.

Nella giornata di Giovedì 16 Novembre, Giulia avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea. L’Università ha fatto sapere che, nel caso in cui Giulia dovesse tornare, potrà laurearsi pur non avendo ancora inviato la presentazione definitiva (che lei avrebbe avuto intenzione d’inviare lunedì).