Gino Cecchetti, padre di Giulia Cecchettin, ha lanciato un appello a Filippo Turetta affinché riporti la ragazza a casa.

Nella giornata di oggi, 16 novembre, Giulia Cecchettin avrebbe dovuto discutere la sua tesi all’università ma purtroppo da sabato scorso di lei e dell’ex fidanzato, Filippo Turetta, si sono perse le tracce. Le forze dell’ordine continuano a scandagliare la zona in cui i due sono stati visti per l’ultima volta e nel frattempo il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha fatto un appello affinché il ragazzo riporti a casa sua figlia.

“Siamo convinti che siano vivi. Filippo, mettiti una mano sul cuore. Riportacela”, ha dichiarato (stando a quanto riporta Sky Tg24).

Giulia Cecchettin: l’appello del padre

Le ricerche per trovare Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta non si fermano e intanto le famiglie dei due 22enni continuano a lanciare appelli, nella speranza che i due facciano presto ritorno a casa e si mettano alle spalle questa terribile vicenda. La famiglia di Giulia ha escluso l‘allontanamento volontario visto che la ragazza avrebbe dovuto discutere in questi ore la sua tesi e stava inoltre preparando una festa.

La sorella della giovane, Elena Cecchettin, avrebbe inoltre espresso la sua preoccupazione nei confronti di Filippo che, a suo avviso, avrebbe fatto sentire in colpa l’ex fidanzata a causa del loro allontanamento. “A me lui non piaceva. Litigavano tanto, soprattutto dopo la chiusura del rapporto”, ha dichiarato Elena Cecchettin a La Vita in Diretta. I due si erano lasciati lo scorso agosto dopo alcuni mesi di relazione.