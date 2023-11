Il padre di Filippo Turetta si è detto convinto che suo figlio non avrebbe mai fatto del male all’ex fidanzata, con cui è scomparso sabato.

Da 5 giorni ormai proseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi nel nulla e senza lasciare traccia. I familiari della ragazza hanno fatto sapere di aver preso in considerazione l’ipotesi che Filippo possa aver fatto del male a Giulia e intanto, i familiari del giovane, hanno rilasciato un’intervista al Corriere della Sera affermando che il ragazzo sarebbe stato innamorato dell’ex fidanzata e che non le avrebbe mai fatto del male.

“Lui la amava tanto ed era orgoglioso di lei”, ha dichiarato il padre del ragazzo al Corriere della Sera, e ancora: “Vi prego, non dipingetelo come un mostro. O almeno in casa non ci ha mai mostrato un atteggiamento di questo tipo. Facciamo fatica a credere che lui abbia fatto del male a Giulia, non è davvero possibile. Nostro figlio è un buono”.

Filippo Turetta: le parole del padre

La famiglia di Giulia Cecchettin è sempre più in ansia per le sorti della ragazza che, proprio in queste ore, avrebbe dovuto discutere la sua tesi. Il padre di Filippo ha preso le difese del figlio e ha dichiarato che, a suo avviso, non avrebbe mai fatto del male all’ex fidanzata.

“Si sentivano e continuavano a vedersi. Si volevano bene. Nelle ultime settimane, forse, lui si lamentava un po’ perché la sentiva meno. Lui avrebbe voluto sentirla più spesso online, ma Giulia era molto concentrata sulla tesi”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il padre di Giulia in queste ore ha rivolto un accorato appello a Filippo, nella speranza che riporti al più presto a casa sua figlia.