Dopo esser stato scoperto da Chi l’ha visto? a Patrasso, in Grecia, Adamo Guerra avrebbe deciso di telefonare alla famiglia.

A Chi l’ha visto? è stato svelato che Adamo Guerra, il finto suicida che per oltre 10 anni ha fatto perdere le sue tracce ai familiari facendo loro credere di essersi tolto la vita, avrebbe telefonato alla sua famiglia. A raccontare il retroscena è stata una delle figlie, che avrebbe intercettato per prima la chiamata. L’uomo al telefono le avrebbe detto.

“Hai ragione, ho sbagliato, quello che ho fatto è inimmaginabile”, ha affermato, e ha aggiunto amareggiata: “Ma come se lo io stessi raccontando che mi sono dimenticata di un compleanno, non come ho abbandonato una moglie e due figlie”.

Adamo Guerra telefona alla famiglia

Adamo Guerra, il finto suicida rintracciato dalla trasmissione di Federica Sciarelli, Chi l’ha Visto?, avrebbe telefonato alla sua famiglia per scusarsi dopo essere sparito nel nulla per oltre 10 anni e facendo credere – attraverso alcune lettere – di essersi tolto la vita.

A gennaio l’uomo dovrà apparire in tribunale per rispondere di violazione degli obblighi dell’assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi di fatto ai doveri relativi alla responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge e causando la mancanza di mezzi di sostentamento alla moglie, Raffaella Borghi, e alle loro due figlie. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più ma, in tanti, via social, si sono schierati dalla parte della moglie del “finto suicida”.