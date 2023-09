5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la scomparsa di Kata, la bambina di cui si sono perse le tracce il 10 giugno.

5 persone, tra cui due zii della piccola Kata, sono stati formalmente iscritti nel registro degli indagati per la scomparsa della bambina, il cui ultimo avvistamento risale al 10 giugno scorso alle 15.13 del pomeriggio (da un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di via Boccherini a Firenze).

Gli avvisi di garanzia serviranno agli inquirenti per eseguire accertamenti irripetibili con lo scopo di verificare la presenza o meno di materiale biologico all’interno dei borsoni e delle valigie appartenuti ai 5 (e con cui sono stati visti lasciare l’hotel subito dopo la scomparsa della bambina).

Fantasma silhouette bambina con orsacchiotto

Caso Kata: 5 persone indagate

Stando a quanto riporta La Repubblica, 5 persone (tutti ex occupanti dell’ex hotel Astor di Firenze, tra cui due zii della piccola Kata) sono formalmente iscritti al registro degli indagati per la scomparsa della bambina. Da mesi gli inquirenti sono alla ricerca di una pista che possa far luce sulla scomparsa della piccola Kata, e tra quelle più accreditate sembra esservi il sequestro a scopo di estorsione.

Gli inquirenti si sono concentrati anche sulla possibilità che la bambina sia stata scambiata per la figlia di una persona implicata in un caso di traffico di droga, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Della piccola Kata si sono perse le tracce il 10 giugno e da quel momento i genitori si battono con la speranza di poterla ritrovare in vita.