Il 10 giugno a Firenze una bambina di nome Kata Alvarez è scomparsa nel nulla e in queste ore stanno continuando freneticamente le ricerche.

Una bambina di nome Kata Alvarez è scomparsa dall’ex albergo Astor a Firenze poco dopo le 15:00 di sabato 10 giugno e finora le indagini non sembrano aver portato ad alcun risultato concreto. Un uomo che avrebbe rivendicato il rapimento di sarebbe rivelato un mitomane, e per ora nessuna delle persone indicate dalla madre sarebbe stata realmente coinvolta nell’accaduto. Le piste seguite dagli inquirenti sembrano dunque essere finite in un vicolo cieco.

Nelle ore successive alla scomparsa della bambina siam la madre di quest’ultima che il padre (recluso in carcere) avrebbero tentato il suicidio.

Fantasma silhouette bambina con orsacchiotto

Kata, scomparsa a Firenze: i punti oscuri

Da ormai tre giorni continuano le ricerche della bambina di nome Kata, scomparsa nei pressi dell’ex albergo Astor di Firenze. Secondo alcune ipotesi in circolazione la bambina – che ha 5 anni – potrebbe esser stata portata via da qualcuno di sua conoscenza (visto che nessuno avrebbe notato comportamenti sospetti da parte dei passanti in quella zona e a quell’ora del giorno).

C’è poi il sospetto che la sua sparizione possa essere legata all’ambiente familiare, dato che entrambi i suoi genitori hanno avuto la stessa reazione (ossia avrebbero tentato il suicidio ingerendo una dose di candeggina una volta appresa la notizia della sua scomparsa). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e gli inquirenti stanno continuando a svolgere le dovute indagini.

