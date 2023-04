Perché su TikTok spopolano le sfilate anni ’90? Negli ultimi tempi sono tornati in auge vecchi video che la Gen Z apprezza particolarmente.

Ritorno al passato su TikTok: negli ultimi tempi stanno spopolando le sfilate anni ’90. La Generazione Z ha riportato in auge vecchie passerelle, che vedono come protagoniste alcune delle top model che hanno fatto la storia della moda. Perché c’è questa tendenza? A cosa è dovuto il momento revival?

TikTok, perché spopolano le sfilate anni ’90?

TikTok è il social del momento, quello che detta le tendenze e le mode da seguire. E’ la piattaforma virtuale più utilizzata dalla cosiddetta Generazione Z, motivo per cui c’è sempre un po’ di stupore quando tornano in auge contenuti del passato. Negli ultimi tempi, ad esempio, stanno spopolando alcuni video che ritraggono le sfilate di moda degli anni ’90: come mai i giovani li apprezzano tanto? I motivi sono diversi e per nulla banali.

Dando uno sguardo ai commenti che appaiono in calce a video di questo tipo, sembra che la Gen Z sia parecchio affascinata da un periodo diverso rispetto a quello che vivono. Come se il passato sia sempre migliore del presente. Una tendenza che, ad essere onesti, si vive ciclicamente: per la serie, l’erba del vicino è sempre più verde. Questo è il primo pensiero che viene in mentre, ma riflettendo si può e si deve andare oltre. L’effetto nostalgia nei confronti delle sfilate anni ’90, infatti, riguarda sia i capi di abbigliamento che la spontaneità che avevano le modelle. “Wow, sembra che si stiano davvero divertendo!“, scrive un utente su TikTok.

TikTok: le sfilate anni ’90

Dall’andatura sexy e frizzante di Claudia Schiffer per Versace al fascino ipnotico di Tyra Banks per la celebre collezione grunge di Perry Ellis by Marc Jacobs: le sfilate anni ’90 che spopolano su TikTok riportano in auge alcune delle top model che hanno fatto la storia della moda. La Gen Z adora la spontaneità di un tempo, dettaglio che le influencer di oggi non hanno. La camminata di Yasmeen Ghuari, per fare un esempio, viene definita “la falcata della vita“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG