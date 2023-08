Tiberio Timperi non è riuscito a trattenere le sue risate mentre si svolgeva un servizio di Uno Mattina Estate incentrato su una foto di Belen.

A Uno Mattina Estate il conduttore Tiberio Timperi è riuscito a stento a trattenere le sue risate mentre il giornalista Domenico Marocchi stava realizzando un servizio relativo a una polemica scoppiata in rete per una foto della showgirl Belen Rodriguez, che nell’immagine mostrava una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola “frisella”. Alle parole “frisella di Belen” Timperi è scoppiato a ridere, inducendo più volte il giornalista a interrompere il servizio.

“Però così… se mi inquadrate Timperi davanti”, ha detto Marocchi in imbarazzo.

Tibero Timperi: la gaffe sulla frisella di Belen

Una gaffe commessa da Tiberio Timperi in diretta tv è rapidamente diventata virale in rete, dove in tanti hanno avuto da ridire per le risate del conduttore a Uno Mattina Estate. Al momento Timperi non ha rotto il silenzio in merito alla questione e non è dato sapere se sia scoppiato a ridere per un qualche doppio senso relativo al servizio realizzato dal giornalista Domenico Marocchi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Al momento Belen (protagonista indiretta del servizio a causa di una polemica esplosa sui social un anno fa) non ha commentato la questione.