Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni, il significato: “Io ora scendo qui”

Qual è il significato di Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni? E’ una sorta di testamento spirituale, una coperta di Linus.

Tra i duetti più belli e profondi dell’intero panorama italiano non possiamo che menzionare Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Un brano che, nonostante sia uscito più di quarant’anni fa, provoca la pelle d’oca fin dalle prime strofe. Scopriamo il significato e il testo.

Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni: il significato

Uscita nel 1985, Ti lascio una canzone è stata scritta da Gino Paoli insieme a Beppe Vessicchio. Il brano, nato per un’esibizione da solista, è stato proposto a Ornella Vanoni solo in un secondo momento ed è stato proprio il duetto a renderlo un successo intramontabile. Il significato è profondo, da pelle d’oca, perché fin dalla prima frase si coglie che il testo è una sorta di testamento. Il cantante, infatti, l’ha scritto dopo aver scoperto di avere una brutta malattia.

“Una canzone che tu

Potrai cantare a chi

A chi tu amerai dopo di me“.

La musica può essere un’ancora di salvezza, una coperta da usare quando fa freddo, cibo da mangiare quando la fame prende il sopravvento e acqua da bere quando la sete si fa sentire. Ed è proprio con questo ‘spirito’ che Paoli lascia una canzone alla sua ex fidanzata.

“Si chiude qui la pagina in comune

Il mondo si è fermato, io ora scendo qui

Prosegui tu, ma non ti mando solo“.

Gino Paoli e Ornella Vanoni sono stati amanti e poi amici, intimi fino a quando lei ha lasciato il mondo terreno, il 21 novembre 2025. Uno strano destino, perché è stato lui a sopravviverle, a vederla andare via per sempre.

Ecco il video di Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni:

Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni: il testo

Finito il tempo di cantare insieme

Si chiude qui la pagina in comune

Il mondo si è fermato, io ora scendo qui…

