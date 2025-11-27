Ti bastano 20 euro per vivere il Natale più magico della tua vita: come prenotare

Un viaggio da sogno a Natale fuori dal comune: relax, natura e silenzio a poco più di 20 euro. Ecco come prenotare.

Le feste di Natale si avvicinano e, se da un lato molti ne attendono con gioia l’atmosfera magica, i pranzi in famiglia e i momenti di condivisione, dal’altro non sono pochi coloro che vivono questo periodo con ansia e tensione. Ma esiste un’alternativa: concedersi una pausa su un’isola privata e la sorpresa è che tutto questo è possibile a poco più di 20 euro.

Natale, il viaggio da sogno che costa solo 20 euro

Per vivere qualche giorno di totale tranquillità lontano dalla frenesia, bisogna volare in Scozia, sull’isola di Skye. Collegata alla terraferma da un ponte, questa perla del Regno Unito è famosa per i paesaggi spettacolari, i castelli medievali e i villaggi di pescatori.

Qui si trova una piccola isola privata che ospita l’Eilean Sionnach Lighthouse Cottage, una struttura ricettiva ideale per “ritrovare la propria anima“. Il cottage si trova a Isleornsay, un villaggio in gran parte disabitato, proprio accanto a un faro, ed è pensato per chi desidera staccare completamente dalla routine cittadina.

Originariamente costruito come casa del guardiano del faro, oggi l’edificio è stato trasformato in un’accogliente struttura moderna. Si raggiunge con un breve viaggio in barca di dieci minuti e offre quattro camere da letto, un soggiorno open space con angolo cottura, una stufa a legna e una grande tv per guardare i film di Natale.

Le vetrate panoramiche che circondano il salotto permettono di godere di viste mozzafiato su Loch Hourn, Knoydart e la costa scozzese.

Come prenotare un soggiorno nel cottage

Per chi sogna di vivere questa esperienza unica, l’occasione perfetta durante le vacaze di Natale, quando il cottage sarà disponibile per tre notti al prezzo simbolico di 20,25 sterline, ovvero poco più di 20 euro. L’unico limite? L’offerta è riservata a una sola persona. Per provare ad aggiudicarsi il soggiorno, bisognerà collegarsi a Booking.com.