L’ex Velina Thais Wiggers ha risposto duramente ad alcuni haters che le avevano dato “dell’uomo” per via dei suoi addominali.

Un fisico troppo mascolino. Questa l’accusa mossa a Thais Wiggers, ex Velina di Striscia la Notizia. La bellissima modella ha ricevuto pesanti parole sui social da parte di qualche haters che l’hanno criticata per “essere come un uomo” per via dei suoi addominali scolpiti. In realtà, la donna ha spiegato di essere molto fiera del suo corpo e di avere anche le sue valide ragioni per avere la zona dell’addome in quel modo.

Thais Wiggers, la replica agli haters

Thais Wiggers

Attraverso un filmato condiviso su Instagram, la bellissima Thais ha spiegato: “Caro follower che hai detto che sembro un uomo perché hai visto i miei addominali scolpiti, ti racconto come sono riuscita ad averli. Come ben sai, se non lo sai te lo racconto, ho avuto mia figlia molto presto”.

“Essendo molto giovane e piena di energia, io facevo tutto con lei in braccio. Cucinavo con lei in braccio, la facevo dormire in braccio a me, anche se sono molto contenta di come l’ho cresciuta, lì però mi sono spaccata la schiena e mi sono procurata una bella protusione discale e una lombalgia”.

Proprio questa condizione l’ha portata a dover lavorare molto sugli addominali per compensare le problematiche insorte e il forte dolore: “Dopo tanta fisioterapia però ho capito che dovevo avere gli addominali forti per proteggere la schiena […]”.

Tra gli ultimi passaggi del suo filmato, la Wiggers ha aggiunto di essere “molto felice” del suo fisico atletico e dei miei muscoli e di esserne fiera perché rappresentano il “simbolo della mia forza”.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Velina con la dura replica: