Test Balmoral: cos’è e come funziona l’esame per entrare a far parte della Royal Family

Sapete cos’è il test Balmoral? Si tratta di una sorta di esame che bisogna passare per entrare a far parte della Royal Family.

Entrare a far parte della Royal Family non è un gioco da ragazzi. Tralasciando il fatto che bisogna riuscire a far breccia nel cuore di un reale e di tutti i membri della sua famiglia, è necessario anche superare a pieni voti il test Balmoral. Scopriamo cos’è e come funziona.

Test Balmoral: cos’è e come funziona

Sicuramente, se avete visto la serie tv The Crown vi sarete già imbattuti nel test Balmoral. Si tratta di una specie di esame che tutti coloro che entrano a far parte della Royal Family devono sostenere. In passato, ad esempio, si sono ritrovati ad affrontarlo il principe Filippo, la principessa Diana e la duchessa Kate Middleton. Recentemente, invece, è toccato ad Harriet Sperling, nuova fidanzata di Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Ma cos’è? Come funziona?

Come suggerisce il nome, il test va in scena nella tenuta scozzese Balmoral, residenza molto amata da Elisabetta II. Deve essere immaginato come una sorta di rito di iniziazione a cui vengono sottoposti coloro che non appartengono alla famiglia reale ma che, per un motivo o un altro, ne entrano a far parte. Lo scopo delle ‘prove’? Scoprire se il candidato è all’altezza della Royal Family.

Conoscere e rispettare il galateo di corte, partecipare con entusiasmo alle attività all’aperto, essere capace di scegliere il look giusto in base all’evento e di adottare la postura corretta, sapere a menadito ogni aspetto e dettaglio che riguarda la tradizione, rispettare l’ordine gerarchico e sapere quando inchinarsi al re o alla regina: queste sono solo alcune ‘prove’ del test Balmoral.

Lady Diana

Test Balmoral: chi non l’ha superato?

Considerando la particolarità del test Balmoral, una curiosità sorge spontanea: c’è qualche membro che non l’ha superato a pieni voti? Stando ad alcune voci di corridoio, sembra che Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, si sia resa protagonista di diversi scivoloni di stile. Niente di così grave, però, visto che è comunque riuscita ad arrivare all’altare.

Non sappiamo come sia andato l’esame di Meghan Markle, ma, considerato quanto accaduto negli ultimi anni, siamo pronti a scommettere che abbia commesso più e più ‘gaffe’.