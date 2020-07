Il make up è sempre un momento speciale per le donne.

Soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato – e che ci ha costretti tutti chiusi in casa per tanti mesi – prendersi cura di sé è diventato un momento ancora più speciale.

Tra i dettagli in merito è possibile citare, come già accennato, quelli dedicati al make up. Quali sono le tendenze di questa estate 2020, oggettivamente particolare? Nelle prossime righe, abbiamo elencato alcuni fra i trend da tenere assolutamente in conto.

L’eleganza della pelle di rugiada

Quando si chiede a qualsiasi make-up artist quali siano le tendenze relative al trucco in questo periodo dell’anno, è impossibile non chiamare in causa la cosiddetta devy skyn. La pelle effetto rugiada è oggettivamente super popolare in questa estate 2020. La prima cosa da ricordare in merito è che non si tratta di un trucco particolarmente resistente sotto la mascherina.

Detto questo, specifichiamo che realizzarlo è molto semplice. Si parte applicando una crema o un primer illuminante. Il passo successivo, per una pelle che sembra brillare di luce propria, è l’applicazione del fondotinta.

Un’ulteriore alternativa prevede il fatto di stendere, sempre prima del fondotinta, un illuminante liquido.

Rossetti

Luminosità, un trend che riguarda anche il trucco occhi

Proseguendo con l’elenco delle tendenze make up per questa estate 2020, è doveroso soffermarsi sulla centralità dell’effetto luminoso, che riguarda non solo il trucco del viso, ma anche quello degli occhi. Entrando nel vivo di questo aspetto, è opportuno soffermarsi sull’ottima resa estetica dell’effetto ‘palpebra bagnata’.

Un oggettivo vantaggio di questa scelta per quanto riguarda il make up riguarda la possibilità di abbinare un eye-liner anche di colori sgargianti. Sì, avete capito benissimo: l’estate 2020, per quanto riguarda il trucco occhi ci riporta agli anni ‘90, quando andavano di moda cromie anche importanti per quel che concerne il trucco della parte inferiore delle palpebre.

Questo significa che, se si ha intenzione di sbizzarrirsi, si ha la possibilità di concentrarsi su eye-liner di colori come il rosa, il giallo e il verde. L’eye-liner è un cosmetico oggettivamente impegnativo e non sempre apprezzato. Cosa fare quando non si è in grado di gestirlo al meglio o non lo si ama molto? In questo caso, guardando ai trend dell’estate 2020 si può fare riferimento alla matita bianca, un’altra alternativa speciale per evidenziare lo sguardo in maniera super creativa.

Viva il blu!

Rimanendo sempre nell’ambito del trucco occhi di moda in questa estate 2020, è impossibile non chiamare in causa l’ombretto blu. La magia di questo colore, che comunica profondità ed eleganza, può essere declinata in diversi modi. Giusto per citare uno dei più popolari, possiamo fare riferimento a un grande classico, adatto sia alle feste in spiaggia sia ai momenti in cui ci si mantiene formali. Stiamo ovviamente parlando dello smokey-eyes.

Se invece si ha intenzione di osare, non resta che attingere alle numerose alternative riguardanti gli ombretti shimmer e quelli glitterati.

Come truccare le guance

Il trucco perfetto per l’estate 2020 non può non considerare anche le guance. Quali sono i trend da considerare? Tra i principali è possibile citare senza dubbio un grande ritorno: quello del blush rosa. La sua popolarità è un omaggio agli anni ‘80! A questo punto, è naturale chiedersi come utilizzarlo al meglio. La prima cosa da dire al proposito è che il cosmetico non va applicato solamente sulle guance, ma fino alle tempie.

Labbra? Ovviamente rimpolpate

Concludiamo con un veloce cenno alle labbra, facendo presente che quest’estate devono essere caratterizzate da un effetto rimpolpato. Ottima alternativa a tal proposito è il gloss con tinta vinilica. Provare per credere!