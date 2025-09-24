Colpo di scena: Valerio e Ary tornano insieme dopo Temptation Island, Sarah reagisce con una lettera che spiazza tutti.

La storia tra Valerio, Ary e Sarah non smette di sorprendere i fan di Temptation Island. Dopo lo speciale che sembrava aver messo la parola fine a ogni intreccio, la situazione si è ribaltata ancora una volta con un inatteso ritorno di fiamma e una reazione che non è passata inosservata. Ma scopriamo che cosa è successo durante la puntata di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Valerio e Ary tornano insieme dopo Temptation Island

Nello speciale di metà settembre, Valerio aveva deciso di proseguire da solo, così come Sarah e la tentatrice Ary. Un epilogo netto, che lasciava intendere un capitolo chiuso per tutti i protagonisti del triangolo.

Tuttavia, durante la puntata di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a un clamoroso colpo di scena. Valerio ha dichiarato di aver riflettuto nei giorni successivi e di essersi reso conto dell’errore commesso: “Ho capito che con Ary non era davvero finita, mi mancava troppo” ha ammesso davanti alle telecamere.

La coppia ha così ufficializzato il ritorno insieme, decisa a riprovarci nonostante i continui alti e bassi.

La reazione di Sarah e la lettera che cambia tutto

Se Valerio e Ary hanno scelto di concedersi una nuova opportunità, la posizione di Sarah è stata ben diversa.

Entrata in studio, l’ex fidanzata ha mantenuto il distacco, ma non senza rispondere a tono alle dichiarazioni dell’ex. Davanti al pubblico ha mostrato una lettera che, secondo lei, Valerio le avrebbe scritto a inizio settembre.

“Parlavi di amore e poi sei tornato da Ary: questa è la tua coerenza” ha commentato ironica, lasciando trasparire amarezza ma anche determinazione a voltare pagina. Ary, dal canto suo, non ha nascosto un certo disagio per il confronto, mentre gli opinionisti e la conduttrice Maria hanno espresso perplessità sulla scelta di Valerio.