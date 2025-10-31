Vai al contenuto
Telepaticamente di Fedez, il significato: “Sparano all’artista, muore la persona”

Fedez sul palco dell'Ariston

Fedez torna dai fan con Telepaticamente, una canzone che porta alla luce una profondità nascosta: scopriamo significato e testo.

Dopo Temet Nosce, Fedez torna a sorprendere i fan con un brano introspettivo, un’analisi lucida e, allo stesso tempo, emotiva. Si intitola Telepaticamente e racconta ciò che ha vissuto negli ultimi anni, quella tensione costante tra vita pubblica e privata. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Telepaticamente di Fedez: il significato della canzone

Uscita il 31 ottobre 2025, Telepaticamente di Fedez è prodotta da Merk & Kremont. Una canzone molto particolare, in cui il rapper milanese racconta le difficoltà di essere un personaggio pubblico e, allo stesso tempo, una persona. Una tensione costante, il cui significato è chiaramente espresso nella strofa “Sparano all’artista, muore la persona“. Un’analisi emotiva, ma comunque lucida, in cui emergono sia vulnerabilità che resistenza.

Fedez non fa mistero degli attacchi che spesso riceve, ma dimentica di sottolineare che quasi sempre è lui stesso a mettersi in condizione di diventare un bersaglio.

In effetti, anche questo è vero: gli scivoloni di Federico Lucia hanno un’eco maggiore rispetto a quelli che commettono tanti altri colleghi. Il rapper ne è consapevole, ma ci tiene a sottolineare che “l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra“. Una frase che, tra l’altro, è anche il titolo del suo libro edito da Mondadori. Pubblicità volontaria a parte, l’invito è chiaro: provare ad andare oltre perché dietro al personaggio c’è sempre una persona.

Ecco il video di Telepaticamente di Fedez:

Telepaticamente di Fedez: il testo della canzone

