Dopo l’annuncio del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025, gli esclusi rompono il silenzio: il duro sfogo.

Il nuovo cast di Tale e Quale Show è stato ufficializzato da Carlo Conti e, come ogni anno, non sono mancate polemiche. A scatenare il caso è stata Nadia Rinaldi, attrice e volto noto della televisione italiana, che ha espresso tutta la sua delusione per non essere stata inclusa tra i concorrenti dell’edizione 2025 del celebre programma di imitazioni in onda su Rai Uno. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Nadia Rinaldi contro Tale e Quale Show: “Tutto pianificato”

Poche ore dopo la diffusione del cast, la Rinaldi ha pubblicato un post criptico ma inequivocabile sul suo profilo Instagram: “Perché convocate noi professionisti a fare i provini quando è già tutto pianificato? Buonanotte” accompagnando il messaggio con hashtag che lasciano pochi dubbi sull’oggetto della sua protesta: #rai, #arte, #professionisti, #cinema, #televisioneitaliana.

Nel post scrive ancora: “Nonostante il dispiacere, la delusione….. sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione“.

La Rinaldi scrive nel lungo post social: “Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto!“, e infine conclude “Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza!!!! Grazie !!!tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione“.

Tre attrici dalla parte di Nadia Rinaldi

Il post ha rapidamente fatto il giro del web e ha ricevuto il sostegno di tre attrici, che, pur senza esporsi pubblicamente con dichiarazioni dirette, hanno espresso il loro appoggio nei commenti e con like significativi. Stiamo parlando di Nina Soldano, Serena Grandi e Lorena Cacciatore.

L’accusa velata rivolta alla produzione di Tale e Quale Show riguarda la presunta inutilità dei provini, se le scelte sarebbero già decise a priori.