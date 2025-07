Tale e Quale Show, la mossa di Conti contro Mediaset: nel cast la star di Canale 5

Carlo Conti non le manda certo a dire e si prepara a sferrare un duro colpo a Mediaset, “rubando” uno dei loro volti di punta.

Mentre l’estate regala già relax, dietro le quinte del piccolo schermo si lavora già a pieno ritmo per preparare il ritorno dei programmi più amati. E tra indiscrezioni e voci di corridoio, spunta un nome che potrebbe rimescolare le carte in gioco per uno show Rai tra i più seguiti.

E quando si parla di Carlo Conti, ogni movimento dietro le quinte può trasformarsi in un colpo di scena pronto a ribaltare i palchi italiani. Il direttore artistico sarebbe riuscito ad accalappiare un noto personaggio per portarlo dalla sua parte, nello specifico, dentro gli studi di Tale e Quale Show.

Chi ci sarà a Tale e Quale Show?

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, uno dei prossimi protagonisti del programma Rai potrebbe essere un volto amatissimo dal pubblico televisivo. Specialmente dagli amanti del reality per eccellenza, proprio il Grande Fratello di Mediaset, che già immaginano le sue trasformazioni in scena durante il programma.

Jonathan Kashanian

A 19 anni dalla sua vittoria, Jonathan Kashanian torna sotto i riflettori per sostenere un provino proprio per il talent show musicale condotto da Conti. Da tempo aveva ridotto la sua presenza sulle scene televisive e i rumors si fanno così ancora più insistenti, a favore di questa rinascita.





Classe 1981, Kashanian ha sempre avuto uno spirito camaleontico e uno stile unico, doti perfette per il format che premia proprio l’arte dell’imitazione. La sua personalità brillante e istrionica lo ha reso un volto familiare al pubblico, che lo ricorda non solo per la vittoria al Grande Fratello.

Dopo la vittoria al GF5, il suo percorso televisivo è stato costellato di partecipazioni a programmi noti, da Verissimo a Detto Fatto, senza mai fermarsi. Jonathan ha saputo reinventarsi, passando dal ruolo di opinionista a quello di conduttore e stilista, mantenendo sempre uno stretto legame con il mondo dello spettacolo.

Tornare in gara, stavolta con voce e trucco, potrebbe essere per lui un modo per rilanciarsi nel mondo dello spettacolo con ironia e talento. La conferma non è ancora arrivata, ma l’attesa potrebbe finire presto, addirittura entro la prossima settimana, quando Carlo Conti svelerà il cast completo della nuova edizione.

Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se il ritorno in TV di Jonathan Kashanian diventerà realtà o rimarrà un sogno di mezz’estate. Quel che è certo, però, è che Carlo Conti è pronto a sorprendere ancora una volta con un cast all’altezza delle aspettative del pubblico.