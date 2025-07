Sanremo 2026, Conti ha scelto la sua co-conduttrice, arriva da Mediaset: “Per lei è un sogno”

Grandi novità per la prossima edizione del Festiva della Musica, spunta un importante nome come possibile co-conduttrice.

Anche dietro i grandi eventi dello spettacolo si nascondono scelte delicate e accordi complicati, che mirano ad ottenere il meglio per i telespettatori da casa. Dietro le quinte, mentre il pubblico attende con entusiasmo, si intrecciano strategie e trattative che possono cambiare le carte in tavola fino all’ultimo momento.

Il Festival di Sanremo, appuntamento imperdibile della televisione italiana, è spesso al centro di queste dinamiche, come ci si aspetta dallo show più atteso dell’anno. Ogni edizione porta con sé nomi importanti e possibili sorprese, alimentando curiosità e aspettative ben oltre il semplice spettacolo in scena.

Vanessa Incontrada a Sanremo

In questo clima di attesa e curiosità, spunta un nome che infiamma il web e gli addetti ai lavori, quello di Vanessa Incontrada. L’attrice e presentatrice spagnola sarebbe nel mirino di Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo che sogna di averla accanto a sé sul palco.

Vanessa Incontrada – www.donnaglamour.it

Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo, giornalista esperto di televisione, Conti apprezza profondamente Vanessa e vorrebbe affidarle la conduzione di almeno una serata della kermesse. Un sogno che, se realizzato, darebbe alla prossima edizione del Festival di Sanremo un tocco di eleganza e freschezza come solo lei sa garantire.



Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, tra sogno e realtà si frappongono complicazioni non da poco e l’ultima parola spetta ancora Mediaset. Vanessa Incontrada è infatti vicina a firmare un contratto di esclusiva con Mediaset, cosa che rende improbabile la sua presenza sul noto palco dell’Ariston.



Il Biscione dovrà decidere se concedere il via libera alla partecipazione della Incontrada al Festival, un passo che potrebbe aprire a scenari decisamente interessanti. L’attesa cresce e gli occhi sono puntati su questo possibile “incrocio” tra Rai e Mediaset, sperando magari in una inusuale collaborazione tra network.



Nel frattempo, Vanessa si prepara a un’estate densa di impegni e lavoro, a breve inizieranno le riprese di una nuova serie televisiva per Canale 5. Intitolata “Erica”, lo speciale vedrà protagonista l’Incontrada in un ruolo molto suggestivo, la fiction sarà composta da tre puntate e andrà in onda nel 2026.



Il personaggio interpretato dalla Incontrada ricorda molto da vicino quello della celebre Jessica Fletcher, l’iconica detective protagonista de “La signora in giallo”. Un ruolo che mescola suspense, intelligenza e una forte personalità, perfetto per valorizzare le doti interpretative dell’attrice e conquistare il pubblico di casa.



Insomma, mentre si attende una possibile incursione di Vanessa Incontrada sul palco di Sanremo, l’attrice spagnola continua a coltivare una carriera solida e poliedrica. Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe riservare, dunque, non poche sorprese, soprattutto se la coppia Conti-Incontrada dovesse finalmente concretizzarsi.