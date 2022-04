Continuano le ricerche della ragazza scomparsa la mattina del 12 marzo, secondo una nuova pista Andreea potrebbe essere approdata in Romania, suo Paese d’origine

A Pomeriggio 5, Federica Panicucci ha svelato che ci sarebbe un’ulteriore pista nel caso di Andreea la ragazza scomparsa di cui non si hanno più tracce neanche sui social. Secondo un’indiscrezione attendibile sembra che una pista porti in Romania e la ragazza potrebbe essere viva.

Le ultime news su Andreea Rabciuc

“Secondo una fonte attendibile, ci sarebbe una pista che porterebbe in Romania. La domanda è Andreea è viva, è in Romania?” Queste le parole della giornalista a Pomeriggio 5 che apre uno scenario del tutto diverso sulla ragazza che potrebbe essere tornata nel suo Paese d’origine.

Come riporta Sky TG 24: “Sono almeno quattro gli smartphone, tra cui quello della 27enne, analizzati dall’analista forense Luca Russo, l’esperto incaricato per accertamenti ripetibili e non ripetibili dal pm Irene Bilotta nell’inchiesta per il reato di sequestro di persona che vede indagato proprio Gresti, 43 anni, di Maiolati Spontini (Ancona), autotrasportatore. Era stato quest’ultimo a restituire alla madre di Andreea il telefonino della ragazza, riferendo che glielo aveva lasciato lei prima di allontanarsi a piedi.“

E ancora: “Secondo Gresti, che aveva litigato con la fidanzata la sera dell’11 marzo e che nega qualsiasi addebito sulla scomparsa della stessa, la 27enn sarebbe viva, si starebbe nascondendo. Il 43enne ha ipotizzato anche l’utilizzo da parte di Andreea di alcuni profili social. La difesa di Gresti sta svolgendo ricerche non solo difensive. Tramite l’agenzia di investigazioni, oltre alle tradizionali attività informative e a mezzi tecnologici comprendenti droni, la difesa ha messo in campo anche una ‘medium‘.”

