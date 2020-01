Suits, la serie tv con Meghan Markle: così Toronto è diventata New York

Ecco tutti i luoghi dove è girata Suits: la serie TV legal drama diventata famosa (anche) per la presenza nel cast di Meghan Markle.

Capita spesso nel mondo del cinema e delle serie TV che i luoghi che vengono descritti come di una particolare città si trovino in realtà da tutt’altra parte. Capita anche in Suits, il legal drama americano diventato ancora più celebre per la presenza nel cast delle prime sette stagioni di Meghan Markle, la moglie del principe Harry d’Inghilterra. Come i fan della serie TV sanno bene, la città che fa da sfondo ai vari episodi è New York ma, in realtà, gli episodi sono girati da tutt’altra parte: per la precisione a Toronto, in Canada.

Suits: le location a Toronto della serie TV

Il Bay Adelaide Centre, situato nel distretto finanziario della metropoli canadese, è spesso inquadrato nel corso delle puntate di Suits ed è presentato come lo studio legale Pearson Spectre Litt.

Il Luma Restaurant and Lounge, che si trova al secondo del centro culturale TIFF Belle Lightbox, è invece il luogo dove spesso si vedono i vari personaggi nelle loro pause pranzo.

Altra location diventata celebre grazie a Suits è la Crepe It Up che si trova a Church Street. Gran parte delle riprese negli interni sono invece girate nei Downsview Park Studios. Ma perché Suits è girata a Toronto pur essendo ambientata a New York? Semplice, per via dei costi minori.

Suits: l’episodio pilota a New York

Non tutti gli episodi sono però stati girati a Toronto, ce n’è anche uno che stata effettivamente realizzato, oltre che ambientato, proprio a New York: l’episodio pilota.

Dopo aver diretto la puntata nella Grande Mela, la produzione dando il via ufficiale ai lavori ha però immediatamente scelto di spostare la produzione in Canada. Ed è a Toronto che Meghan Markle e gli attori ancora presenti nella serie TV hanno proseguito e proseguono tuttora il loro lavoro.

