I rapporti tra sugar baby e sugar daddy esistono da tempi immemori, ma cosa c’è alla base di queste relazioni e perché ora sembrano dilagare?

Se parole come sugar baby e sugar daddy vi sorgono ancora poco familiari, vi sorprenderà sapere che questo fenomeno importato dagli USA sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Il profilo tipo di una “sugar baby” è di una ragazza giovane che instaura una relazione con un uomo più grande e ricco, lo sugar daddy, per farsi mantenere e viziare. Non è di certo una novità, ma a farlo diventare dilagante contribuiscono al giorno d’oggi anche i siti di incontri dedicati appositamente agli sugar dating.

AAA cercasi sugar daddy

All’apparenza dalla spiegazione semplice, il fenomeno nasconde in realtà più ombre di quante si possano pensare. Cosa spinge una ragazza (o anche un ragazzo) a voler diventare una sugar baby? Non solo il bisogno di denaro e ricchezza, uno dei motivi che spinge le ragazze ad avvicinarsi a questo genere di relazioni.

Coppia appuntamento

In realtà a spingere le sugar baby a volte è anche il semplice bisogno di attenzione e la voglia di confrontarsi con generazioni diverse dalla propria. A crearsi è quasi sempre una relazione basata sul mutualismo, anche se alla base non vi è un rapporto basato sui sentimenti, alla fine entrambi i partner traggono vantaggio, ognuno a suo modo.

Sugar baby… al cinema

Il fenomeno delle sugar baby sbarca anche sul grande schermo con la pellicola canadese Sugar Daddy. Nel film, Kelly McCormack interpreta Darren, una giovane musicista che insegue il suo sogno, ma che per fronteggiare le difficoltà economiche cerca la soluzione in un sito di incontri al quale si rivolge proprio per riuscire a trovare uno sugar daddy.

Congratulations to @sugardaddyfilm for being awarded Best Feature, Best Directing (Wendy Morgann), and Best Performance (Kelly McCormack) at the 2021 @CanFilmFest . It was an honour to co-present this incredible film. pic.twitter.com/moZh2A2ep2 — Women in Film & TV – Toronto (@WIFT) April 19, 2021

Ne è un altro esempio Shiva Baby che approderà su MUBI, piattaforma online dedicata ai film d’autore, giorno 11 giugno. In questa commedia particolare la protagonista è Rachel Sennott, che interpreta Danielle, una giovane studentessa che dovrà fare i conti con una relazione caotica con Max, il suo sugar daddy, che in realtà non le ha raccontato proprio tutta la verità sul suo conto.