Il gesto eroico di un professore è riuscito a scongiurare una tragedia in classe a Vigevano: una ragazza stava tentando il suicidio.

Un professore di Vigevano, in provincia di Pavia, ha salvato una sua studentessa che stava tentando il suicidio proprio in classe. Sabato mattina, all’Istituto tecnico industriale Caramuel di Vigevano, sembra che una ragazza di 16 anni abbia provato a buttarsi giù.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

La giovane aveva chiesto alla prima ora di andare in bagno e poi non è più tornata in classe, mandando nel panico professori e compagni di classe. Il professor Bocca, protagonista di questa vicenda, ha aiutato nelle ricerche fino a quando un ragazzo ha visto la compagna alla finestra del secondo piano, che stava per buttarsi.

Il professore, così, l’ha raggiunta con calma e ha cercato di rassicurarla, nonostante lei fosse molto agitata e stesse per tentare il suicidio. Usando una scusa, l’ha presa e l’ha salvata da quel gesto inconsulto.

Al Corriere della Sera, il professore ha raccontato la vicenda, ancora agitato per quello che poteva succedere: “La ragazza era in piedi su un banco, la finestra aperta, lei guardava il vuoto. Ho cercato di parlarle e distrarla, l’ho afferrata di peso e le ho impedito di buttarsi di sotto. In questa scuola io non solo insegno, ma ho anche studiato. Conosco la struttura come le mie tasche. Ho preso la strada più rapida possibile e dal corridoio sono entrato in quest’aula in disuso, dove non va mai nessuno. La ragazza era lì, sola, agitata per l’interrogazione andata male. Mi manda la tua insegnante: ha detto che vuole cambiarti il voto. Vieni, andiamo insieme”

Subito dopo il gesto molto eroico dell’uomo, la giovane è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale in via precauzionale, mentre sul posto è intervenuta la polizia locale. Il professor Bocca ha poi aggiunto sempre al Corriere: “Non so se il mio intervento ha davvero salvato una vita, forse non sarebbe successo niente di brutto, e quella studentessa sarebbe rientrata in classe da sola”

Riproduzione riservata © 2021 - DG