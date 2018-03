L’attrice osé Stormy Daniels ha rivelato in prima tv che avrebbe avuto rapporti sessuali con il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump l’avrebbe, poi, pagata per ottenere il suo silenzio.

Gli Stati Uniti D’America e il mondo intero sono sotto shock per quando dichiarato da Stormy Daniels, l’attrice di film osé il cui vero nome è Stephanie Clifford. La donna ha rivelato che nel 2006 sarebbe andata a letto più d’una volta con l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che prima delle elezioni lui le avrebbe offerto del denaro per non farne parola con nessuno. Nel 2011, proprio a seguito della vicenda, la donna ha rivelato anche di aver ricevuto delle minacce.

Stormy Daniels e Trump: la rivelazione shock

Al programma di approfondimento 60 Minutes in onda sulla Cbs era molto attesa la confessione vociferata da mesi dall’attrice Stormy Daniels. Nel video la donna ha rivelato che avrebbe avuto dei rapporti consensuali con Donald Trump; poi avrebbe firmato un accordo di riservatezza in cambio di 130mila dollari.

In seguito all’episodio, l’attrice sarebbe stata anche minacciata da un uomo, che le avrebbe detto: “Lascia stare Trump. Dimenticati la storia”. Poi, guardando sua figlia, avrebbe aggiunto: “È una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma“, come riporta La Stampa.



Le minacce e i rapporti

La donna ha preso le distanze dal movimento MeToo, dichiarando che i rapporti con Trump sarebbero stati consensuali e per questo non paragonabili alle molestie. Sulla sua decisione di partecipare al programma ha dichiarato:

“Perché è molto importante per me potermi difendere. Avrei anche potuto non dire niente, ma non mi va di essere vista come una bugiarda o che lo faccio per soldi. Sì, sto ricevendo più offerte, ma ditemi chi rifiuterebbe il lavoro, lo stesso che ha sempre fatto, guadagnando di più”.

All’epoca dei (presunti) fatti il presidente era sposato da appena un anno con la moglie Melania. “Ha detto che non c’era da preoccuparsi e che avevano anche stanze separate“, avrebbe dichiarato l’attrice a tal proposito, confermando una voce già circolata da parte di Us Weekly. La sua confessione ha creato una bufera mediatica in tutto il mondo, ma per il momento, dalla Casa Bianca, ancora nessuna dichiarazione.

