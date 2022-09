Sono tanti gli stilisti che hanno la passione per le barche, ma non tutti vantano imbarcazioni da mille e una notte: quali sono le più belle?

Tanti sono gli stilisti che hanno la passione per le barche, ma non tutti possono permettersi imbarcazioni da mille e una notte. Tra i nomi del mare più noti c’è sicuramente la grande Ulisse, di proprietà della famiglia Prada. Anche gli yatch di Giorgio Armani e Valentino Garavani, però, sono piccoli gioiellini.

Stilisti con la passione per le barche: chi ha l’imbarcazione più bella?

Gli stilisti con la passione per le barche sono tanti e quasi tutti le sfoggiano nel periodo più bello dell’anno, l’estate. Ovviamente, stiamo parlando di persone particolarmente estrose, per cui è normale che le imbarcazioni siano state arredate e agghindate secondo i propri gusti, così come accade con le abitazioni.

Senza ombra di dubbio, tra le barche degli stilisti più apprezzate dai fan c’è quella di Giorgio Armani. L’imbarcazione si chiama Main ed è lunga ben 65 metri, per 11,20 metri di larghezza. Realizzata dai cantieri Codecasa di Viareggio, è completamente made in Italy ed stata inaugurata in mare nel 2006. Con il suo colore verde scuro, lo yacht è considerato una delle barche più belle ed eleganti al mondo. Ovviamente, Armani ha curato i disegni esterni, progettando anche gli interni. Insomma, Giorgio ha personalizzato in tutto e per tutto la barca del suo cuore.

Altro yatch che lascia a bocca aperta è quello di Valentino Garavani, primo stilista a farsi costruire un’imbarcazione tutta per sé. Per vedere nascere il suo T.M. Blue One – questo il nome dato alla barca – si è affidato al cantiere Picchiotti di Viareggio e nel 1988, anno di messa in mare, ha voluto una madrina speciale, l’attrice Sophia Loren. Valentino ha dedicato questo piccolo goiellino di 49 metri e 9 metri di larghezza ai genitori Teresa e Mauro.

La grande passione della famiglia Prada

La grande passione della famiglia Prada per le barche merita un discorso a parte. Patrizio Bertelli e Miuccia Prada sono letteralmente innamorati delle imbarcazioni a vela, tanto che ne posseggono diverse. La più grande, lunga circa 30 metri, si chiama Ulisse ed è stata utilizzata anche per una regata in Nuova Zelanda. Realizzata nel 2000 dal cantiere Green Marine, è stata disegnata dallo stesso architetto che ha progettato Luna Rossa, ovvero German Frers.

