Il nome di Stefano De Martino continua a brillare nel firmamento televisivo italiano. Dopo il successo di Stasera tutto è possibile e l’attesa per il suo ritorno a Affari Tuoi su Rai 1 a settembre 2025, un paragone sorprendente accende i riflettori su di lui: quello con Rosario Fiorello, uno dei più grandi showman italiani. Ma scopriamo i dettagli.

A parlare è Riccardo Cassini, storico autore televisivo che collabora con De Martino da tempo. Le sue parole, riportate dalla rivista Gente e rilanciate su Twitter da Giuseppe Candela, sono un’ode al talento del conduttore napoletano.

Cassini, autore e braccio destro di De Martino: "La gente ancora non lo sa, non se ne rende conto, ma Stefano è come Fiorello sul palco: improvvisa, fa ridere, sa cantare, è bravo a condurre. Anzi sai che ti dico? Stefano è pure meglio di Fiorello: lui sa anche ballare e suonare"