L’avvocato di Stefano De Martino rompe il silenzio e svela come sta il conduttore dopo la diffusione dei video privati.

Nell’ultima settimana non si parla che della diffusione dei video privati tra Stefano De Martino e la presunta compagna Caroline. Ma dopo giorni di silenzio, ora l’avvocato del conduttore televisivo ha rotto il silenzio. La diffusione dei loro video privati ha avuto un impatto profondo sulla coppia e, secondo il legale, le indagini in corso non escludono un attacco mirato. Ma scopriamo nel dettaglio come sta De Martino e come sta affrontando la delicata situazione.

Come sta Stefano De Martino dopo l’accaduto

A distanza di giorni dall’esplosione del caso, l’avvocato Sergio Pisani, legale di Stefano De Martino, ha raccontato in un’intervista esclusiva a Fanpage come il conduttore e la sua compagna stiano affrontando quanto accaduto.

“Ovviamente l’hanno presa malissimo e si sono affidati alla magistratura” ha spiegato Pisani, che ha sottolineato la fragilità della giovane Caroline, di 22 anni, che non è un personaggio pubblico e che si è trovata improvvisamente coinvolta in una vicenda mediatica che la espone ingiustamente.

Stefano de Martino – www.donnaglamour.it

Secondo il legale, i danni subiti dalla coppia sono molto gravi, andando a ledere la privacy nella forma “più ampia possibile“.

Pisani ha ribadito che la priorità ora è limitare le conseguenze, anche se il danno è già stato compiuto. Parte del materiale è stato rimosso grazie all’intervento della Polizia Postale, ma piattaforme come Telegram rendono difficile l’eliminazione completa.

La denuncia dell’avvocato e le indagini in corso

Nel corso delle sue dichiarazioni, l’avvocato Pisani ha ricordato un punto fondamentale: “Chi detiene il video, essendo questo il prodotto di un reato, commette a sua volta reato. Tutti coloro che lo hanno saranno facilmente identificati“.

Il monito è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: la legge non distingue tra chi ha prodotto il contenuto e chi lo ha condiviso.

Per quanto riguarda le indagini, nonostante non sia ancora stata accertata l’identità degli hacker, l’avvocato non esclude che si tratti di un attacco pianificato e non casuale.

“Secondo la difesa ogni ipotesi è plausibile circa il responsabile dell’acquisizione” ha dichiarato, lasciando intendere che l’azione potrebbe essere stata premeditata non solo per colpire Stefano De Martino ma anche la sua compagna Caroline.