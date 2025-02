Stefano De Martino, passione auto: la sua macchina costa un occhio della testa!

Che auto possiede Stefano De Martino? Il conduttore napoletano, appassionato di motori, ha una vettura che costa un occhio della testa.

Da qualche anno a questa parte, Stefano De Martino ha la fortuna che gira dalla sua parte. Gli ingaggi crescono sempre di più ed è anche diventato lo showman di punta della Rai. Questi traguardi gli hanno consentito di dedicarsi, ovviamente senza badare a spese, a una delle sue più grandi passioni: le auto. Il suo ultimo acquisto ha un prezzo folle.

Stefano De Martino: ecco qual è la sua auto

Sono ormai lontani i tempi in cui un giovanissimo Stefano De Martino partecipava ad Amici di Maria De Filippi nei panni di ballerino. Oggi ha appeso le scarpette al chiodo senza troppi pentimenti e si è trasformato in un conduttore di successo. E’ riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex di Belen Rodriguez” e si è costruito una sua carriera del tutto indipendente da quella della madre di suo figlio. Grazie a queste soddisfazioni professionali, il presentatore napoletano può dedicarsi anche ad una delle sue più grandi passioni: le auto.

Stefano ha scelto una vettura di prestigio, a bordo della quale è stato più volte pizzicato per le vie di Milano. Stiamo parlando di una Land Rover Defender, un modello speciale disegnato da Maurice Wilks nel 1947. Ovviamente, la versione di De Martino è una rivisitazione. In ogni modo, si tratta di una macchina dotata di ogni tipo di comfort e dalla linea elegante, perfetta per uno showman del suo calibro.

Quanto costa la macchina di Stefano De Martino?

L’auto di Stefano De Martino, nella versione base, ha un costo pari a 58.700 euro. La vettura scelta dal conduttore, però, è una versione super accessoriata, che potrebbe costare 150mila euro. E’ bene sottolineare, che potrebbe anche aver scelto una via di mezzo, che si dovrebbe aggirare sugli 80mila euro.

Oltre a questa macchina, l’ex di Belen ne possiede anche altre, tra cui una assai particolare, d’epoca. Si tratta di una Fiat Seicento Jolly azzurra senza porte con interni in pelle, dal valore di 108mila euro. Ricordiamo, infine, che Stefano è ambassador della Lexus, azienda leader nella creazione di auto ibride di lusso, ruolo che gli consente di guidare a suo piacimento altre vetture di un certo livello.