Stefania Nobile, celebre per il suo passato nelle televendite al fianco della madre Wanna Marchi, è stata arrestata questa mattina dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza insieme al suo ex compagno, Davide Lacerenza, noto imprenditore milanese e titolare della Gintoneria.

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata firmata dalla gip Alessandra Di Fazio su richiesta della pm Francesca Crupi, con la supervisione della procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Le gravi accuse contro Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Le accuse mosse nei confronti di Nobile, Lacerenza e di un terzo individuo, Davide Ariganello, riguardano autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo le indagini, il gruppo avrebbe fornito ragazze e droga a clienti selezionati, ricavandone ingenti profitti.

Insieme all’arresto, le autorità hanno disposto il sequestro della Gintoneria, il noto locale di Lacerenza situato in via Napo Torriani a Milano. Il locale, frequentato da numerosi vip e personalità dello spettacolo, è ora al centro delle indagini per il presunto coinvolgimento nelle attività illecite contestate agli indagati.

Le dichiarazioni da parte dei diretti interessati

Nonostante Stefania e Davide non stiano più insieme, i due hanno mantenuto un forte legame, sia personale che professionale. “Lui non mi ha mai abbandonato, mi è sempre rimasto accanto. In amore purtroppo non è andata, ma nel lavoro siamo una forza” aveva dichiarato la Nobile.

Al momento, né Stefania Nobile né Davide Lacerenza hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’arresto. Anche sui loro profili social, seguiti da migliaia di utenti, non è comparsa alcuna reazione alla notizia.

L’inchiesta prosegue e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.