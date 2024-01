Il frontman dei The Kolors, Stash, e la sua compagna Giulia Belmonte hanno condiviso il video del battesimo della piccola Imagine.

Stash, frontman dei The Kolors, e la sua compagna Giulia Belmonte hanno concluso l’anno in un modo davvero dolcissimo con il battesimo della loro seconda figlia, la piccola Imagine. Sui social, la coppia ha mostrato alcune immagini della giornata speciale vissuta con la bimba, nata ad agosto del 2022.

Stash e il battesimo della piccola Imagine: il video

Attraverso un dolcissimo filmato condiviso sui social, Stash e Giulia Belmonte hanno voluto rendere partecipi i loro fan di quanto accaduto nelle ultime ore del 2023. La coppia ha concluso l’anno appena passato con il battesimo della seconda figlia, Imagine, nata un anno e mezzo dopo la piccola Grace.

I due genitori hanno scelto una cerimonia tradizionale in chiesa e, come si vede nel video pubblicato dalla Belmonte su Instagram, il frontman dei The Kolors è stato protagonista con sua figlia del momento.

L’uomo, infatti, ha tenuto in braccio la piccolina mentre il sacerdote si è occupato di versare sulla sua testolina l’acqua benedetta.

Successivamente sono andati in scena i festeggiamenti in Costiera Amalfitana, con le persone care e una torta a più piani dedicata alla bimba. “Il Battesimo di Imagine. Un giorno così speciale”, ha scritto la giornalista tv nel condividere su Instagram alcuni degli scatti della bellissima giornata vissuta in famiglia e con gli amici più cari.

Al netto del momento molto intenso e sicuramente molto sentito da parte della famiglia, non sono mancati alcuni commenti sgradevoli sui social. Infatti, in molti si sono lamentati che anche il frontman dei The Kolors e la sua compagna non abbiano dato modo alla bambina di scegliere la sua religione. Una polemica, va detto, che riguarda non solo la coppia in questione, ma tantissimi genitori in questo periodo in Italia. Al momento papà e mamma, però, non sembrano essersi fatti toccare dagli haters.

