Essere eredi di personaggi famosi può avere pregi e difetti: ci sono dei vip che hanno già annunciato che non lasceranno ai figli nulla in eredità.

Dalle baby star viziate con ogni tipo di eccesso ai figli delle celebrities che non incasseranno nulla: sono tanti i vip che hanno scelto questa strada, rivelando di non voler lasciare un soldo in eredità ai propri figli per insegnare loro a cavarsela da soli, imparando a contare solo sulle proprie forze. Tra questi vi sono anche il magnate dell’informatica Bill Gates e la super star Elton John.

Le star che non lasceranno nulla ai figli

Nonostante alcuni di questi signori siano multimilionari, sembra che abbiano deciso di non lascare nulla in eredità ai propri rampolli. Il fondatore della Microsoft Bill Gates, ha sostenuto a ITV This Morning il rapporto dei suoi figli coi soldi e ha affermato che a suo avviso tanto denaro possa obnubilare la ragione:

GORDON RAMSAY

“Non è un favore avere molti soldi, si distorce tutto e invece loro hanno bisogno di crearsi il proprio percorso. Con i soldi meglio cercare di aiutare i più poveri, i miei figli lo sanno e sono orgogliosi di me“, ha affermato.

Come lui anche Elton John, assieme al compagno David Furnish, ha fatto sapere di voler lasciare ai suoi figli solo una parte della propria sostanziosa eredità (che ammonterebbe – a quanto riporta l’Huffington Post – a 200 milioni di sterline): “Non posso viziarli si rovina la loro vita. Bisogna avere rispetto per i soldi e soprattutto rispetto per il lavoro”, ha detto il musicista al Mirror.

Il problema di “insegnare il valore dei soldi” sembra prioritario anche per Sting, che al Mail on Sunday ha confessato: “Non ho mai pensato di mettere da parte qualcosa, tipo un trust per i miei figli. Loro sanno che dovranno lavorare per vivere e in ogni caso non mi chiedono né si aspettano nulla, e questa è una cosa che apprezzo molto.”

Anche Gordon Ramsay sembra aver chiara l’educazione da dare ai suoi figli in merito al tema denaro: lo chef ha confessato che mentre lui viaggerebbe in prima classe i suoi figli starebbero in economica perché lui, a differenza loro, “se lo sarebbe guadagnato”. Per finire in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha affermato: “Se desiderano comprarsi jeans e scarpe devono mettere da parte i soldi necessari, così capiscono il valore del denaro”.

