Laura Pausini ha scherzato con uno spettatore annoiato durante un suo concerto. Le sue parole hanno scatenato l’ilarità generale.

Laura Pausini è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie al suo talento e alla sua spontaneità e, nelle ultime ore, ha fatto il giro della rete un video in cui la si sente prendere in giro uno spettatore “annoiato” durante un suo concerto. “Chi è che non mi sopporta?”, ha domandato la cantante, per poi aggiungere rivolgendosi a uno spettatore: “Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti. Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?”.

Laura Pausini: la risposta ad un fan

Laura Pausini ha divertito il pubblico di un suo concerto ironizzando con un fan “annoiato” dal suo concerto. Il riferimento alla “uallera alla pizzaiola” appartiene ad un modo di dire napoletano che si utilizza per indicare qualcuno, o qualcosa, di molto noioso.

La cantante ha divertito I fan e il suo pubblico social, e in tanti si chiedono cosa altro combinerà durante il suo tour di concerti. L’ultimo anno è stato a dir poco felice per la cantante che, dopo ben 18 anni d’amore, è convolata a nozze con il chitarrista Paolo Carta. I due hanno avuto insieme una figlia, Paola, e sono più felici ed uniti che mai. Di recente, proprio durante un suo concerto, la cantante ha fatto una speciale dedica ai figli avuti in precedenza da suo marito.