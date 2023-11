Anche Sophie Codegoni ha voluto dire la sua sul “triangolo amoroso” tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Prima l’ingresso di Mirko Brunetti, poi quello della ex Perla Vatiero. Al Grande Fratello, la ex coppia di Tempation Island ha senza dubbio movimentato le cose, anche considerando come da fuori Greta Rossetti, ex corteggiatrice e compagna del ragazzo, stia osservando tutto. A commentare le dinamiche attuali e a “tirare le orecchie” al ragazzo, ci ha pensato a Casa Chi, Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni, il commento su Mirko Brunetti

Sophie Codegoni

Le riflessioni di questi ultimi giorni di Mirko a proposito delle due ex fidanzate, Perla e Greta, hanno portato la Codegoni ad esporsi con qualche commento non certo troppo leggero.

Come sottolineato da Leggo, la conduttrice di Casa Chi ha detto: “Ero team Perla, però se mi dovessi realmente esporre, dico a Mirko di trovare una quadra nella sua vita”.

E ancora spiegando la sua posizione in merito agli atteggiamenti del ragazzo: “Non puoi illudere due donne così allo stesso tempo. Durante la puntata io l’ho visto e non dice una parola positiva sia nei confronti di Perla che nei confronti di Greta. È lì che ride e si gode il momento. Però non ricorda che a casa ha una fidanzata e lì ha una ex fidanzata? Diciamo che io non apprezzo i triangoli amorosi quindi direi a Mirko che si deve riprendere un attimo. Questo è il mio vero pensiero in realtà, ma vedremo…”.

Su Perla e il suo ingresso al GF rapportato alla reazione di Mirko: “Lui rivedendo Perla ha sentito delle emozioni forti. Credo che succederà qualcosa, alla fine però lui è uno che cambia velocemente…”.

Di seguito anche i post Instagram dell’ultima puntata di Casa Chi: