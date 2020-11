Amo il mio lavoro e non potrei fare nient’altro! Vi racconto la mia storia, le mie piccole avventure e i successi che mi hanno portato fino a qui.

Mi presento, mi chiamo Sonia e sono una mamma blogger con la passione per la fotografia e il buon cibo. Sono milanese di nascita ma emiliana di adozione, dopo essermi sposata mi sono trasferita nella provincia di Parma. Amo la natura e le cose semplici. Ho sempre avuto la passione per il buon cibo, la vita sana e la fotografia.

Vita, avventure e successi

Sonia Paladini

Nel 1995, insieme a mio marito, apro un ristorante in aperta campagna, ristrutturando un piccolo casale di famiglia: io in sala e lui in cucina, ma dopo l’arrivo delle nostre figlie chiudiamo tutto per intraprendere nuove strade.

Decido così di pubblicare un libro di benessere per dare consigli su uno stile di vita sano e naturale “Ho gli anni che dimostro”, con ricette di cucina semplici con suggerimenti di bellezza come maschere, creme fatte in casa e la ginnastica facciale per mantenere il viso fresco e tonico tutti i giorni!

Nel 2014 arriva la svolta, apro il blog “Sonia Paladini… spunti e appunti per vivere meglio” e vengo notata fin da subito dalle agenzie di comunicazione per lo stile fotografico e la semplicità delle ricette che propongo. Arrivano così i contratti con le aziende per la produzione di contenuti per il web e gli editoriali e con le agenzie per le campagne pubblicitarie.

Nel 2015 vengo chiamata per girare alcuni spot Tv e comparsate nei film dove in uno di questi ho anche avuto una piccola parte dove interpreto il ruolo di me stessa.

Torta ai mandarini di Sonia

Verso la fine del 2016 il mio blog vince il Food Blog Award Malvarosa nella categoria Cooking Slow e poco dopo tra i migliori blog di Lifestyle.

In breve tempo i numeri iniziano a salire portando il mio profilo Instagram a +52K followers e la pagina fan di Facebook a +26K followers.

Infine nel novembre del 2019, vengo eletta al 3° posto come “Top Micro Food Influencer” italiana sotto i 100K follower.

La passione per il mio lavoro è la chiave

Amo il mio lavoro, mi piace interagire con la mia comunity, una platea eterogenea di followers coetanei, millennials, ma anche più giovani. Su Instagram tante le collaborazioni italiane, legate a uno stile di vita sano e naturale: dalla pasta ai succhi di frutta, dal caffè ai cereali all’aceto balsamico…

Trovo che nella mia gallery si respiri aria di casa, grazie a set e colori che ricordano una cucina semplice e di campagna, lenta e accogliente. Faccio molta sperimentazione sulle inquadrature per dare forza agli scatti di still life, di ingredienti, singoli piatti o tavole imbandite.

Sonia Paladini

Ho sfruttato le competenze acquisite negli anni come food influencer per fare il grande passo e diventare imprenditrice di me stessa trasformando una semplice passione in un vero e proprio lavoro. Ad oggi a gestire questa attività siamo io e mio marito con l’aiuto di nostra figlia che è al terzo anno di Scienze della Comunicazione e un paio di aiuti esterni che collaborano con noi per curare la SEO del Blog e le campagne social.

Un consiglio? Credete fortemente nei vostri sogni e nelle vostre inclinazioni, curatene la crescita con pazienza e dedizione. Questo è il segreto? Non so dirlo, ma sono qui e tutto quello che ho raggiunto lo devo a me stessa e alla mia famiglia.