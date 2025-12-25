Sotto l’albero di Natale, Sonia Bruganelli ha espresso un desiderio davvero fuori dal comune: un orologio di lusso da oltre 30 mila euro condiviso sui social.

Natale è famiglia, stare insieme ma anche – e non siamo falsi – regali. I VIP hanno tante disponibilità economiche e molti si chiedono cosa abbiano chiesto e ricevuto da Babbo Natale. In attesa di post e stories sui social con immagini e doni da capogiro, c’è chi in passato ha già lanciato segnali ben chiari sui propri desideri natalizi. Un esempio? Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli e la letterina a Babbo Natale sui social

Nel 2019, Sonia Bruganelli, all’epoca ancora moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato su Instagram la sua personale letterina a Babbo Natale. Il messaggio, come riportato da Leggo.it, recitava: “Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia“. A corredo, una foto eloquente: un prezioso orologio da polso con diamanti incastonati, un vero e proprio gioiello del valore di oltre 30 mila euro.

Quel post ha fatto subito parlare: non solo per il valore dell’oggetto dei desideri, ma anche per il modo in cui è stato condiviso. L’opinionista ha scelto di mostrare apertamente cosa avrebbe voluto ricevere, utilizzando il tono leggero e autoironico che spesso la contraddistingue. L’orologio, come riportato da Di Lei, apparteneva alla collezione Nautilus del prestigioso brand Patek Philippe, noto per l’eleganza e i prezzi elevati.

Il regalo di Natale da oltre 30 mila euro

Non è dato sapere se Paolo Bonolis abbia poi esaudito il desiderio espresso pubblicamente dall’allora moglie. Il conduttore non ha mai confermato nulla, ma nel mondo dello spettacolo, mai dire mai. Quel Natale del 2019 è rimasto impresso nella memoria di molti fan e curiosi.

A distanza di anni, quel gesto torna a far parlare, soprattutto dopo che la coppia ha annunciato la separazione nel giugno 2023, durante un’intervista a Vanity Fair. Ma al di là dei risvolti personali, resta il ricordo di un Natale decisamente sopra le righe, firmato Sonia Bruganelli.