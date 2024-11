Sonia Bruganelli spiazza tutti: la risposta su un possibile lavoro in Rai

Non solo Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli ha risposto a tantissime domande dei suoi fan sui social sorprendendo tutti.

Sempre più social Sonia Bruganelli che negli ultimi giorni è stata protagonista di diversi momenti dedicati ai suoi fan. Non solo la diretta dell’altra notte a sorpresa, ma anche una box domande dove la donna ha spaziato su tantissimi temi: da Ballando con le Stelle fino all’ipotesi di andare a lavorare per la Rai…

Sonia Bruganelli e l’esperienza a Ballando

Solamente alcune ore fa, Sonia Bruganelli si era divertita con una diretta social a mezzanotte. Adesso, la concorrente di Ballando con le Stelle si è aperta alle domande dei fan con una box piuttosto variegata con quesiti su più argomenti.

Sonia Bruganelli

Tra le tante domande arrivate alla bella Sonia non sono mancate, ovviamente, quelle relative a Ballando con le Stelle. In questo senso la donna ha spiegato che l’esperienza nel programma di danza le ha permesso di tornare ad un peso ottimale, una questione che lei ha definito come “elemento positivo”.

Ancora sulla trasmissione di Rai 1, la Bruganelli ha risposto a questa domanda: “Avresti mai pensato che andare a Ballando avrebbe creato tutto questo ‘caos’? Non cambiare”. La sua risposta è stata, come sempre, diretta e sincera: “Vuoi la verità? Sì”, con tanto di emoticon la risata e la linguetta.

La domanda sul lavoro in Rai

A destare, però curiosità, sono state altre domande. In primis quella sul potenziale ritorno al GF come opinionista. In questo senso Sonia ha replicato con delle faccine perplesse e una stranita.

Ma il massimo dell’attenzione c’è stata per un’altra richiesta di un utente: “Ti piacerebbe lavorare in Rai?”, le ha domandato un seguace. La Bruganelli ha sorpreso tutti e ha replicato: “Dipende…“. Cosa avrà voluto dire? Chi lo sa. Probabile che qualche delucidazione la possa dare lei stessa più avanti.