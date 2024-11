Sonia Bruganelli mostra la sua collezione super costosa di profumi: “Mi piace cambiare”

Inedito momento social per Sonia Bruganelli, protagonista di una insolita diretta Instagram con i fan nella quale ha parlato di diversi temi.

Alle prese con l’esperienza a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è diventata decisamente molto più social. L’ex moglie di Paolo Bonolis, anche nelle scorse ore, si è dedicata ai fan con una inaspettata diretta Instagram a mezzanotte durante la quale ha, tra le altre cose, mostrato anche la sua costosa collezione di profumi.

Sonia Bruganelli, la diretta social a mezzanotte

Come anticipato, la bella Sonia Bruganelli ha sorpreso tutti i suoi fan su Instagram con una diretta a mezzanotte. Un momento particolare giusto per vedere se da parte dei seguaci ci fosse, e in quale portata, una risposta.

Sonia Bruganelli

Nel giro di pochissimi secondi, tantissimi fan sono accorsi per scoprire cosa avesse da dire la bella Sonia che, dal canto suo, ha spiegato: “Sto facendo un esperimento. Non credo di aver mai fatto una diretta a mezzanotte. Sono curiosa di vedere quanta gente c’è su Instagram a quest’ora”.

Poco dopo, le persone hanno iniziato ad entrare live e si è passati subito a diverse centinaia. A quel punto la Bruganelli ha parlato di svariati temi.

La collezione di profumi

A stupire della diretta Instagram della Bruganelli è stato sicuramente il momento dedicato alla sua collezione di profumi. La donna, infatti, ha mostrato tutto: “Allora, se volete vi faccio vedere la scatola dei profumi, però poi mi dovete difendere voi, perché io adesso faccio vedere la scatola di profumi e poi domani […]”. E ancora: “Domani diranno: ‘La Bruganelli è piena di profumi!’. Ma sti ca**i”.

Mostrando la sua collezione, la donna ha fatto vedere diversi Chanel ammettendo di essersi “fissata”. Tra i vari oggetti erano presenti profumi da circa 200 euro ma anche un Gardénia Eau de Parfum, la cui boccetta da 200 ml è venduta a circa 400 euro. “Mi piace cambiare”, ha aggiunto in modo simpatico Sonia.