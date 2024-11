Sonia Bruganelli, la decisione sul ritiro da Ballando: “Lo vuole il pubblico”

Dopo una settimana complicata è arrivata la decisione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sull’esperienza a Ballando con le Stelle.

Non è stata una settimana facile tra infortunio e polemica e, anche per questo, la loro partecipazione a Ballando con le Stelle è stata messa in forte discussione. Adesso, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno preso una decisione relativamente al proseguimento o meno dell’esperienza al programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli, la decisione su Ballando con le Stelle

Come si vede nel video ‘Ballando segreto’ pubblicato da Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono di nuovo insieme e hanno preso una decisione importante in vista della prossima puntata della trasmissione di Rai 1.

Le parole dei due concorrenti sono arrivate dopo le polemiche e soprattutto dopo l’infortunio subito dalla ec moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli

“Non ci ritiriamo, abbiamo uno spareggio da fare a inizio puntata. Ci proviamo”, ha detto la coppia. In questo senso, è arrivato anche il consiglio della conduttrice di Ballando: “Togliete le prese, fate un ballo in sicurezza”, ha commentato Milly Carlucci.

Sonia e Carlo, quindi, saranno presenti sabato sera e proveranno non solo a vincere lo spareggio ma anche a proseguire il loro percorso all’interno del programma. In questo senso, Aloia ha anche spiegato che è lo stesso pubblico a volere la presenza dei due nella trasmissione. Stesso dicorso da parte di Sonia: “Le persone mi dicono di rimanere, lo vuole il pubblico che si è affezionato”.

I dubbi in settimana

Come anticipato, la settimana della Bruganelli non era stata facile. La donna, nel corso di una diretta su Instagram, aveva spiegato di essere in fase di riflessione proprio sul ritiro: “Semplicemente guardando l’edizione dello scorso anno sarei stata la più giovane e invece qui sono la più grande, ma va benissimo. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata“.

Evidentemente, però, ecco che la grinta di Carlo e il desiderio di vincere anche questa situazione, l’hanno portata a ritrovare la verve giusta per proseguire.