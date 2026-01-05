Soltero di Leonardo De Andreis, il significato: “Mai ricevuto un affetto sincero”

Il significato e il testo della canzone “Soltero” di Leonardo De Andreis, il brano virale che racconta la scelta di essere single.

“Soltero” è il singolo pubblicato nel 2024 da Leonardo De Andreis, artista classe 2001 originario di Pomezia. Già noto al pubblico per la sua partecipazione come finalista a Sanremo Young nel 2018, oggi vanta oltre 100.000 follower e 3,2 milioni di like su TikTok. Con questo brano, ha saputo intercettare perfettamente il linguaggio e le emozioni della Gen Z, ecco il significato e il testo completo della canzone.

“Soltero” di Leonardo De Andreis: significato della canzone

Il titolo del brano, “Soltero“, in spagnolo significa “single”, ma nel contesto musicale e sociale proposto da Leonardo De Andreis, il termine assume un significato più ampio. Non è solo lo stato di non essere in una relazione, ma una decisione, un modo per rivendicare la propria libertà, indipendenza e benessere personale.

Il brano nasce da una disillusione affettiva, un distacco netto dalla “favoletta dell’amore eterno” e dai drammi che spesso accompagnano le relazioni di coppia. Con “Soltero“, l’artista dà voce a un pensiero sempre più condiviso, secondo cui vivere senza legami sentimentali può essere una scelta lucida e positiva, lontana da dinamiche tossiche e delusioni.

“Le relazioni non son nulla di vero / Mai ricevuto un affetto sincero / A questo punto io rimango soltero” è la dichiarazione centrale della canzone. Una frase che sintetizza il rifiuto di relazioni percepite come finte e il desiderio di autenticità, anche a costo della solitudine. Su TikTok, il concetto di essere “solteri” è diventato un vero trend, tornato virale anche nella fine del 2025 e inizio 2026.

Ecco, a seguire, il video ufficiale di “Soltero”:

“Soltero” di Leonardo De Andreis: testo della canzone

M’innamorai perdutamente di te

Non sapendo di incappare in una delusione

Ed ancora oggi non so perché

Ho cercato di ingabbiarmi in una relazione

