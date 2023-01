Di nuovo un cuoricino solitario: Soleil Sorge sarebbe tornata single. A confermarlo anche la recente vacanza “scatenata” a Sharm el-Sheikh.

C’è chi la ama e chi, invece, non la sopporta. In questo periodo, però, Soleil Sorge probabilmente non sta ascoltando nessuno, nel bene o nel male. Il motivo? Ha deciso di prendersi del tempo per sé dopo essere tornata single. Sembra, infatti, che la giovane influencer e volto anche del GF Vip si sia lasciata con l’imprenditore con cui stava. L’indiscrezione è arrivata da Alessandro Rosica – Investigatore Social e sarebbe confermata anche dalla recente vancaza a Sharm el-Sheikh della donna.

Soleil Sorge è tornata single: l’indiscrezione

Soleil Sorge

Come anticipato, in questi ultimi giorni Soleil Sorge ha ritrovato il sorriso e un po’ di libertà con una vacanza in compagnia di amici e amiche e persino del suo ex inquilino Alex Belli con il quale in passato aveva condiviso la sua avventura al GF Vip tra mille polemiche.

La vacanza, però, non deve prendersi tutta la scena riguardo alle recenti attività della ragazza. Infatti, alla base di questa “ritrovata libertà” ci sarebbe la fine della relazione con il suo fidanzato. Sebbene la donna non abbia mai voluto realmente esporsi a riguardo, pare che si trattasse di una storia dove a farla da padrona era la gelosia e l’impossibilità della Sorge di essere realmente uno spirito libero.

In tal senso è da leggere la partenza per Sharm che confermerebbe quanto riportato da Alessandro Rosica riguardo appunto l’essere tornata single di Solei. “Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia impulsiva”, ha detto l’Investigatore Social su Instagram nelle sue stories.

A giudicare dai contenuti condivisi dalla donna, la vacanza le ha riportato il sorriso, cosa che tutti i suoi fan sicuramente hanno apprezzato.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna direttamente da Sharm el-Sheikh:

